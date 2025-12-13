توروب: سأناقش مستقبل ديانج مع الإدارة

أكد ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيناقش مستقبل أليو ديانج لاعب الفريق.

وينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وقال توروب خلال استضافته عبر قناة أون سبورت: "لن أعلق كثيرًا على لاعب بعينه، أليو ديانج جزء من الفريق، ويؤدي بشكل جيد مع باقي الفريق، وسأناقش مستقبله مع المسؤولين في الغرف المغلقة".

وأضاف: "تركيزي على اللاعبين الموجودين، وما احتاجه في ميركاتو الشتاء، سأنقله إلى الإدارة، ولن أقوله في الإعلام".

وأوضح مصدر ليلا كورة، أن الأهلي قدم عرضًا للاعبه المالي لتمديد التعاقد مقابل مليون و250 ألف دولار، ولا يزال الأمر تتم دراسته من جانب ديانج ووكيله.

ويأمل الأهلي في حسم ملف تجديد عقد أليو ديانج، قبل شهر يناير المقبل، لحسم موقف النادي من ضم لاعب وسط في الميركاتو الشتوي.

ويقود أليو ديانج قائمة مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، المغرب، صاحب الأرض والجمهور، وجزر القمر، وزامبيا.