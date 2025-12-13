المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

توروب: سأناقش مستقبل ديانج مع الإدارة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:52 م 13/12/2025
ديانج

ديانج

أكد ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيناقش مستقبل أليو ديانج لاعب الفريق.

وينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وقال توروب خلال استضافته عبر قناة أون سبورت: "لن أعلق كثيرًا على لاعب بعينه، أليو ديانج جزء من الفريق، ويؤدي بشكل جيد مع باقي الفريق، وسأناقش مستقبله مع المسؤولين في الغرف المغلقة".

وأضاف: "تركيزي على اللاعبين الموجودين، وما احتاجه في ميركاتو الشتاء، سأنقله إلى الإدارة، ولن أقوله في الإعلام".

وأوضح مصدر ليلا كورة، أن الأهلي قدم عرضًا للاعبه المالي لتمديد التعاقد مقابل مليون و250 ألف دولار، ولا يزال الأمر تتم دراسته من جانب ديانج ووكيله.

ويأمل الأهلي في حسم ملف تجديد عقد أليو ديانج، قبل شهر يناير المقبل، لحسم موقف النادي من ضم لاعب وسط في الميركاتو الشتوي.

ويقود أليو ديانج قائمة مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، المغرب، صاحب الأرض والجمهور، وجزر القمر، وزامبيا.

 

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي ديانج توروب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg