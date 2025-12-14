توروب: كان لابد لنا من تقديم العزاء في وفاة محمد صبري

علق ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي على ذهابه لتقديم العزاء في وفاة الراحل محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق، بعدما وافته المنية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار المدرب الدنماركي في تصريحاته إلى بعض الملفات الأخرى المتعلقة بالمنافسة الشرسة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على مدار التاريخ، موضحًا موقف إمام عاشور من العودة إلى التشكيل الأساسي للأحمر خلال الفترة المقبلة.

تصريحات توروب مدرب الأهلي

وقال توروب في تصريحات خلال قناة "أون سبورت": "أحد الزملاء أخبرني أنه يجب علينا حضور عزاء محمد صبري احترامًا لهذا اللاعب الكبير، كانت هذه فكرة جيدة حقًا، وهذا شيء طبيعي جدًا أن نظهر احترامنا، لذلك ذهبنا إلى العزاء وقدمنا عزائنا إلى أسرته".

وأضاف: "بالنظر إلى الأعوام السابقة في مصر، فهناك فريقان فقط يسعيان للحصول على الألقاب في مصر وهما الأهلي والزمالك، لكن الأمر يتعلق بالأموال في كرة القدم وفي الأعوام المقبلة سيكون الأندية المنافسة على اللقب أكبر في مصر".

وتابع: "في رأيي سيكون هناك أشياء ذات خصوصية للزمالك والأهلي في حال استمرار المنافسة أيضًا، شعوري عن ما أراه في الشارع هو أن التشجيع الأكبر للأهلي، وأعتقد أن الأحمر سيكون سابقًا بخطوة دائمًا في السنوات المقبلة".

وعن كأس السوبر أمام الزمالك، قال: "رأيت المنافسة القوية في كأس السوبر المصري، وشعرت أن المباراة ذات خصوصية وأنها بطولة خاصة لجميع الجماهير والمشجعين، وبعد الفوز يمكنك أن ترى في عيون الجماهير الفرحة، هذا شيء سيستمر على مدار السنوات المقبلة".

توروب يوضح إمكانية مشاركة إمام عاشور في تشكيل الأهلي

وأكد توروب أنه سعيد بعودة إمام عاشور من الإصابة، حيث قال: "لا ينبغي أن ننسى أنه كان بعيدًا عن كرة القدم لعدة أسابيع، سيعود خطوة بخطوة مع الفريق، وسنرى مدى جودته في الفترة المقبلة، إذا كانت الجودة متواجدة عند كل اللاعبين، سأجد مكان لكل لاعب في الفريق، ولكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز بالمباراة على مدار الـ 90 دقيقة، الجميع يجب أن يكون متميز في الأداء من وجهة نظري".

وواصل تصريحاته: "عاشور متواجد مع المنتخب المصري وأتمنى أن يكون له حصص تدريبية جيدة، مدرب اللياقة البدنية الخاص بنا يتواصل مع مدرب اللياقة البدنية في المنتخب لمعرفة مدى تجهيز اللاعب، وأتمنى أن يشارك في كأس الأمم الأفريقية ليكون مستعدًا للعب معنا".

وعن جماهير الأهلي، قال: "أعلم معنى جماهير النادي الأهلي، وأعلم أنه لدينا الملايين من الجماهير، وأريد أن أتبع رؤيتي، ولا أمانع من آراء الجماهير، ولكني أحب التركيز وأن أستطيع أن أصنع قراراتي بنفسي".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته بالحديث عن قرار مشاركة زيزو أمام الزمالك في السوبر، حيث قال: "لم يكن قرارًا صعبًا، تحدثت مع اللاعب في الفندق والحديث كان جيدًا وأخبرته كيف يمكن إعداد نفسه لهذه المباراة، هو من أعطى التمريرة الحاسمة في الهدف الأول وكان سعيدًا بالمشاركة في تلك المباراة والأهم بالنسبة له هو الفوز مع النادي الأهلي بأول ألقابه".