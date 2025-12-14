يرى هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العائد الذي سيأتي من أرض النادي في أكتوبر ستكون بمثابة "طوق نجاة" لأزمات النادي الحالية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة لا يملك العصا السحرية.

وقال هاني برزي في تصريحات عبر قناة أون: "الأرض ليست طوق النجاة لنادي الزمالك، بل العائد الذي سيأتي منها هو طوق النجاة".

وأضاف: "النادي الأوحد الذي يملك الموارد يملك 4 فروع نتيجة استقرار إداري في آخر 20 عام، هذا النادي مر بأزمات لكن الاستقرار الإداري أدى إلى استقرار مالي".

وأكمل عضو مجلس الإدارة: "الزمالك لم يكن لديه استقرار إداري وبالتالي لا تطالب مجلس إدارة بعد عام ونصف أو عامين أن يحل أزمات الـ20 عامًا الأخيرة هذا المجلس ليس معه العصا السحرية".

قبل أن يؤكد ثبات موقف مجلس الإدارة بشأن الحصول على أرض بديلة.. قائلًا: "موقفنا ثابت بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر، ولن نقبل بأرض بديلة بكل تأكيد، والكل يتهم مجلس الإدارة بأنه لا يفعل أي شيء لكننا لسنا المجلس الذي يرفع صوته (على الفاضي)".

وواصل: "كما هو مكتوب في بيان الزمالك، تواصلنا مع كل الجهات المسؤولة بشأن الأرض، وكان دائمًا هناك طمأنينة بأن الوضع سيعود وسيستقر من جديد، نعلم أن النيابة تحقق ولا نعلم فيما تحقق النيابة؟، هل أي بلاغ يقدم من أي شخص أو أي فرد نوقف المشروع ويتم سحب الأرض؟".

قبل أن ينهي: "عندما وجدنا أن هناك توجه أن نحصل على أرض بديلة، كانت لنا وقفة، الأرض موجودة وعملنا عليها، لماذا سنحصل على أرض بديلة والأرض موجودة؟، وحتى نعمل على الأرض الجديدة نحتاج ما لا يقل عن عامين، ولا يوجد وقت لذلك، والوضع صعب في الأندية الرياضية".