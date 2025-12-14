يسعى نادي الإسماعيلي، إلى إنهاء أزمة مستحقات البوليفي كارميلو، بعد حصوله على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتقدم كارميلو بشكوى ضد نادي الإسماعيلي؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

كشف مصدر مسؤول بالإسماعيلي، عن أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، تسعى خلال هذه الساعات لإنهاء الإجراءات الخاصة بحل أزمة كارميلو لاعب الفريق السابق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن كارميلو حصل على حكم نهائي بأحقيته في الحصول على 540 ألف دولار .

وأضاف المصدر في تصريحاته، أنه في حالة عدم سداد مستحقاته قبل نهاية الشهر الحالي فسيكون الإسماعيلي معرض إلى عقوبة مالية بالإضافة خصم 6 نقاط من رصيد الفريق .

وأتم، أنه يتم خلال هذه الساعات تسوية كل الأمور مع محامي اللاعب من أجل تفادي أي عقوبات بخصم نقاط .

ولعب كارميلو معارًا في صفوف الإسماعيلي، لمدة 6 شهور في موسم 2022.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وإحالته إلى التحقيق؛ بسبب وجود مخالفات مالية.