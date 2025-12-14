المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 2
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

1 1
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

1 2
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

بعد تجاهل صرف مستحقاته.. مصدر ليلا كورة: روقا يصعد شكواه ضد الزمالك إلى فيفا

محمد خيري

كتب - محمد خيري

03:04 م 14/12/2025
محمد أشرف روقا

محمد أشرف روقا - لاعب الزمالك السابق

أزمة جديدة تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب مستحقات محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأبيض السابق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمد أشرف روقا صعد شكواه ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد شكوته السابقة في اتحاد الكرة".

قبل أن يضيف: "وحصل اللاعب على حكم بأحقيته في الحصول على 5 مليون و800 ألف جنيه ولكن نادي الزمالك تجاهل تنفيذ الحكم وصرف المستحقات وهو ما جعل اللاعب يتجه للاتحاد الدولي".

وتقدم روقا بشكوى ضد نادي الزمالك، للحصول على مستحقاته البالغة 5 ملايين جنيها بجانب مطالبته بتعويض عن الموسم الماضي نتيجة الضرر الذي وقع عليه.. طالع التفاصيل من هنا

ورحل روقا عن نادي الزمالك في شهر أغسطس 2024، بعدما قضى 7 سنوات على ذمة النادي.

وتخلل الـ 7 سنوات مع نادي الزمالك روقا، 3 إعارات مختلفة، قبل أن يستقر في الفريق منذ بداية موسم 2020.

وكان روقا قد انضم إلى نادي الزمالك، مطلع موسم 2017، قادمًا من نادي طلائع الجيش.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك، حيث سجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم روقا إلى نادي طلائع الجيش مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك اتحاد الكرة فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم محمد أشرف روقا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg