أزمة جديدة تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب مستحقات محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأبيض السابق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمد أشرف روقا صعد شكواه ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد شكوته السابقة في اتحاد الكرة".

قبل أن يضيف: "وحصل اللاعب على حكم بأحقيته في الحصول على 5 مليون و800 ألف جنيه ولكن نادي الزمالك تجاهل تنفيذ الحكم وصرف المستحقات وهو ما جعل اللاعب يتجه للاتحاد الدولي".

وتقدم روقا بشكوى ضد نادي الزمالك، للحصول على مستحقاته البالغة 5 ملايين جنيها بجانب مطالبته بتعويض عن الموسم الماضي نتيجة الضرر الذي وقع عليه..

ورحل روقا عن نادي الزمالك في شهر أغسطس 2024، بعدما قضى 7 سنوات على ذمة النادي.

وتخلل الـ 7 سنوات مع نادي الزمالك روقا، 3 إعارات مختلفة، قبل أن يستقر في الفريق منذ بداية موسم 2020.

وكان روقا قد انضم إلى نادي الزمالك، مطلع موسم 2017، قادمًا من نادي طلائع الجيش.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك، حيث سجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم روقا إلى نادي طلائع الجيش مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.