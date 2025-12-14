مصدر ليلا كورة: المصري يبدي رغبة في ضم ياو أنور

يرغب نادي المصري البورسعيدي، في التعاقد مع ياو أنور، لاعب نادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن ياو أنور رحب بالانتقال للمصري سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة.

وأضاف المصدر، أن المصري سيطلب اللاعب بشكل رسمي من البنك الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعاني ياو أنور، من قلة المشاركة هذا الموسم مع البنك الأهلي، حيث إن أيمن الرمادي يعتمد على الثنائي أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان.

وشارك ياو أنور في 12 مباراة مع البنك الأهلي هذا الموسم، حيث إنه لم يسجل وصنع هدف آخر.

وإجمالًا شارك ياو أنور مع البنك الأهلي، في 56 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 12 آخرين.

وانضم ياو أنور، إلى البنك الأهلي، في انتقالات يناير من موسم 2024، قادمًا من نادي الإسماعيلي.

وبدأ ياو أنور رحلته في الدوري المصري، عبر بوابة نادي الإسماعيلي 2022، حيث شارك في 46 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 4 آخرين.