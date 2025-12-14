المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
يلا كورة يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع توروب حول صفقات الأهلي الشتوية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:09 م 14/12/2025
ييس توروب

محمود الخطيب رفقة ييس توروب - أرشيفية

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في وجود سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة" أن الاجتماع كان معدًا من قبل مباراة الفريق الأهلي مع إنبي، من أجل اتخاذ ييس توروب القرار النهائي حول موقفه من احتياجات الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع شهد الاتفاق على دعم الفريق بصفقات لا تقل عن 4 لاعبين بينهم مهاجم وظهير أيسر وقلب دفاع وقد تزيد.

وأوضح أن المدير الفني حدد الأسماء التي يرغب في ضمها ولكن فرض سياجاً من السرية حولها.

وشدد المصدر أن الأهلي وضع المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للرجاء على رأس اهتماماته، وحصل على موافقة اللاعب وممثله للانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأكمل أن بابلو الصباغ ليس من ضمن الاختيارات الأولى لدعم المركز الهجومي لكنه موجود في الصورة، في حين أن الأردني يزن النعيمات مهاجم فريق العربي القطري، كان متواجدًا في الصورة ولكن شريطة ضم مهاجم صريح وظهير أيسر أجنبي، وحال رحيل ثلاث محترفين يتم التفاوض لضمه، ولكنه لم يكن في الأولويات القصوى للنادي ولم يجر أي مفاوضات مباشرة أو غير ذلك مع ناديه.

وزاد أن هناك مفاوضات تدور حول ثنائي سيتم قيدهم تحت السن، حال إتمام التعاقد معهما.

وأوضح أن سيد عبدالحفيظ سيبدأ التحرك الجدي لحسم الصفقات بناءً على الاتفاق الذي تم مع ييس توروب في حضور الخطيب.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيد عبد الحفيظ محمود الخطيب ييس توروب

