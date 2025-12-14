المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 2
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

1 1
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

1 2
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

اللائحة تجيب.. هل يجمد مجلس إدارة الزمالك بعد بيان النيابة العامة؟ (مستندات)

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

07:23 م 14/12/2025 تعديل في 07:31 م
شعار الزمالك

الزمالك

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة,

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها (تواصل) تحقيقاتها بعد أن تبين لها أن إدارة الزمالك أقدمت على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي

ووفق البيان حصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير (شبهة) إهدار المال العام.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.

هل يجمد مجلس الزمالك؟

وفق الفقرة الأخيرة من المادة 97 في اللائحة المالية الموحدة الصادرة في الأول من أبريل لعام 2021 التي تعد جزءًا لا يتجزأ من قانون الرياضة فإن الوزير المختص يجوز له وقف أو استبعاد كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي بصفة مؤقتة وإحالتهم إلى النيابة العامة في حالة وجود وجود مخالفات إهدار المال العام سالفة البيان وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

ولكن وزير الشباب والرياضة قام في مايو الماضي بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 97 في قرار 555 لسنة 2025 ولكن هذا لا يقوض صلاحياته في إيقاف أعضاء مجلس إدارة الزمالك في حالة أن أثبتت اللجان الرقابية التي ندبت إهدار المال العام.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قرر في أكتوبر الماضي بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.

وهو مختلف عن قضية الزمالك التي قدمت بلاغات للنيابة العامة مباشرة والتي قررت بدورها ندب خبراء لفحص الوقائع.

من يقود الزمالك في حالة الإيقاف؟

المادة رقم 98 المعدلة أيضًا في قانون الرياضة تمنح الحق للوزير في تعيين لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية أو من ذوي الخبرة بقرار وزاري حتى زوال السبب أو انتهاء مدة المجلس.

الزمالك أرض أكتوبر أرض الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg