الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

صفقة أولوية وموقف رأس الحربة.. كيف يفكر الأهلي في ملف الأجانب بانتقالات يناير؟

محمد همام

كتب - محمد همام

08:09 م 14/12/2025
صفقات الزمالك

صفقات الأهلي في انتقالات يناير 2026

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة، حيث جاءت هذه الجلسة من أجل مناقشة ملف الصفقات قبل الانتقالات الشتوية في يناير 2026.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن الاجتماع كان من أجل مناقشة احتياجات الفريق قبل الانتقالات الشتوية. طالع باقي التفاصيل من هنا

ويُعد من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الظهير المغربي يوسف بلعمري لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في ظل عدم توصل اللاعب لاتفاق على تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بلعمري مع الرجاء بصورة رسمية في الصيف المقبل، حيث لم يتوصل اللاعب لاتفاق على تجديد التعاقد، وهو الأمر الذي جعل إدارة النادي الأهلي تقدم عرضًا رسميًا لإدارة النادي المغربي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بخطوة رسمية قام بها سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب المشرف العام على قطاع الكرة، من خلال التفاوض مع بلعمري خلال تواجده في المغرب مؤخرًا.

وتواجد عبد الحفيظ مع فريق الأهلي في المغرب من أجل التفاوض مع بلعمري، والذي أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف "القلعة الحمراء"، حيث يعتبر هذا اللاعب أولوية لدى النادي العاصمي لتعزيز الجبهة اليسرى.

وفي الخط الأمامي، ارتبط أكثر من لاعب أجنبي بتدعيم الجانب الهجومي، حيث كان من أبرز الأسماء المرشحة الدولي الأردني يزن النعيمات، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض النعيمات للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الأردني ضد نظيره العراقي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب (قطر 2025)، ليُعلن عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يتجه النادي الأهلي لخيارات هجومية أخرى خاصة أن هذا المركز يعتبر أولوية عند مسئولي "القلعة الحمراء".

لمعرفة أبرز الأسماء الأجنبية المرشحة للانتقال للأهلي في يناير.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي الدوري المصري حامد حمدان يوسف بلعمري انتقالات يناير 2026

