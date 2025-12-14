كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، الموقف من حل مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة.

النيابة العامة أصدرت بيانًا خلال الساعات الماضية، حول تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر.. طالع تفاصيل البيان من هنا

موقف الشباب والرياضة من حل مجلس الزمالك

وحرص يلا كورة على التواصل مع الشاذلي، لسؤاله حول الموقف من حل مجلس الزمالك، بعدما تداول البعض إمكانية حدوث تدخلًا وزاريًا.

وجاء تعليق متحدث الشباب والرياضة: "وفقًا للائحة المالية الموحدة في قانون الرياضة.. هل يجب على أشرف صبحي، وزير الرياضة، تجميد مجلس إدارة الزمالك حال وجود اتهامات مالية وذلك حرصا على المال العام والحيادية؟ سننتظر القرار النهائي من النيابة العامة".

وكانت النيابة العامة أكدت عبر البيان استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.