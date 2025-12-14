المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 2
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

1 1
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

1 2
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الشباب والرياضة تكشف ليلا كورة موقفها من حل مجلس الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:46 م 14/12/2025
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، الموقف من حل مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة.

النيابة العامة أصدرت بيانًا خلال الساعات الماضية، حول تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر.. طالع تفاصيل البيان من هنا

موقف الشباب والرياضة من حل مجلس الزمالك

وحرص يلا كورة على التواصل مع الشاذلي، لسؤاله حول الموقف من حل مجلس الزمالك، بعدما تداول البعض إمكانية حدوث تدخلًا وزاريًا.

وجاء تعليق متحدث الشباب والرياضة: "وفقًا للائحة المالية الموحدة في قانون الرياضة.. هل يجب على أشرف صبحي، وزير الرياضة، تجميد مجلس إدارة الزمالك حال وجود اتهامات مالية وذلك حرصا على المال العام والحيادية؟ سننتظر القرار النهائي من النيابة العامة".

طالع أيضًا.. اللائحة تجيب.. هل يجمد مجلس إدارة الزمالك بعد بيان النيابة العامة؟ (مستندات)

وكانت النيابة العامة أكدت عبر البيان استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أرض أكتوبر أرض الزمالك

