الزمالك: نحترم بيان النيابة العامة.. ولن نتخلى عن حقنا

محمد همام

كتب - محمد همام

09:10 م 14/12/2025
مجلس إدارة الزمالك

مجلس إدارة نادي الزمالك - صورة أرشيفية

علّقت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، على قرار النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة حول أرض نادي الزمالك الكائنة في منطقة السادس من أكتوبر.

وكانت الأرض قد خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، قبل أن يتم سحبها بصورة رسمية خلال العام الجاري، نظرًا لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص.

وقالت نيرة الأحمر، عبر إذاعة "صوت الزمالك": "نحترم الدولة ونحترم بيان النيابة العامة، ونحن في انتظار التحقيقات ونتائجها، ومجلس إدارة نادي الزمالك في انعقاد دائم".

وتابعت: "مجلس إدارة نادي الزمالك لا يرغب في التخلي عن حقه، وقد أعلن النادي موقفه في بيان صدر منذ عدة أيام بخصوص الأرض البديلة".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد اشتكى من قرار سحب أرض النادي، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لأزمة مالية خانقة، انعكست سلبًا على الفرق الرياضية، وفي مقدمتها فريق كرة القدم.

وتسببت الأزمة المالية في قيام بعض لاعبي الزمالك الأجانب بفسخ عقودهم من طرف واحد، أو إرسال إنذارات رسمية للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، تمهيدًا لفسخ التعاقد.

ويُعد من أبرز الأسماء التي قامت بفسخ عقودها الثنائي المغربي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.

