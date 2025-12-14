المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"بعد رغبة توروب".. يلا كورة يكشف.. قرار حاسم في مصير ديانج مع الأهلي

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

10:16 م 14/12/2025 تعديل في 10:21 م
ديانج

أليو ديانج

اتضح موقف المالي أليو ديانج، متوسط ميدان النادي الأهلي، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي في الوقت الراهن، إلى الحفاظ على قوامه الرئيسي، خاصة من تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ومن بينهم اللاعب أليو ديانج.

موقف ديانج من عرض الأهلي

أكد مصدر بالنادي الأهلي لـ"يلا كورة" أن موقف أليو ديانج من التجديد مع الأهلي معقد للغاية، في ظل وجود تفاوت كبير بين مطالب اللاعب المالي وعرض الأحمر.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأقرب في الوقت الحالي، استمرار أليو ديانج مع الأهلي بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم، بعد طلب المدرب ييس توروب، ومن ثم رحيله عن الفريق في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر لـ"يلا كورة": "موقف ديانج من التجديد للأهلي معقد للغاية، يوجد تفاوت كبير بين ما طلبه اللاعب للتجديد وبين المعروض من جانب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي حتى لو لم يتوصل لاتفاق مع ديانج للاستمرار، سيكون الأقرب هو بقاؤه حتى نهاية الموسم".

واختتم: "هذا القرار يأتي بعد تمسك المدرب الدنماركي لرغبته في استمرار ديانج، للحاجة الفنية لخدماته، على أن يرحل بعدها لانتهاء عقده بشكل حر".

وانضم أليو ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قادمًا من فريق مولودية الجزائر، وظل في الفريق حتى غادر لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى الخلود السعودي، قبل أن يعود مجددًا للأحمر.

وخاض ديانج 232 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات، ونجح المالي في تسجيل 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري أليو ديانج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg