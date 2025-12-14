اتضح موقف المالي أليو ديانج، متوسط ميدان النادي الأهلي، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي في الوقت الراهن، إلى الحفاظ على قوامه الرئيسي، خاصة من تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ومن بينهم اللاعب أليو ديانج.

موقف ديانج من عرض الأهلي

أكد مصدر بالنادي الأهلي لـ"يلا كورة" أن موقف أليو ديانج من التجديد مع الأهلي معقد للغاية، في ظل وجود تفاوت كبير بين مطالب اللاعب المالي وعرض الأحمر.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأقرب في الوقت الحالي، استمرار أليو ديانج مع الأهلي بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم، بعد طلب المدرب ييس توروب، ومن ثم رحيله عن الفريق في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر لـ"يلا كورة": "موقف ديانج من التجديد للأهلي معقد للغاية، يوجد تفاوت كبير بين ما طلبه اللاعب للتجديد وبين المعروض من جانب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي حتى لو لم يتوصل لاتفاق مع ديانج للاستمرار، سيكون الأقرب هو بقاؤه حتى نهاية الموسم".

واختتم: "هذا القرار يأتي بعد تمسك المدرب الدنماركي لرغبته في استمرار ديانج، للحاجة الفنية لخدماته، على أن يرحل بعدها لانتهاء عقده بشكل حر".

وانضم أليو ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قادمًا من فريق مولودية الجزائر، وظل في الفريق حتى غادر لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى الخلود السعودي، قبل أن يعود مجددًا للأحمر.

وخاض ديانج 232 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات، ونجح المالي في تسجيل 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.