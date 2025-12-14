المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 2
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

1 1
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

1 2
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

0 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

بسبب احتفالات الجماهير.. تأخر انطلاق مباراة مارسيليا ضد موناكو (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:36 م 14/12/2025
تأخر انطلاق مباراة مباراة مارسيليا أمام موناكو، والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي، بسبب الألعاب النارية التي أشعلتها الجماهير تزامنًا مع موعد انطلاق اللقاء.

ويواجه فريق مارسيليا نظيره موناكو، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مباريات الدوري الفرنسي، ويستضيف اللقاء ملعب فيلودروم.

طالع بالضغط هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى لقطات من احتفالات جماهير مارسيليا.

تأخر انطلاق مباراة مارسيليا أمام موناكو

تسببت الألعاب النارية التي أشعلتها جماهير مارسيليا، في تأخر بداية مباراة فريقهم أمام موناكو لمدة 11 دقيقة، إذ حجبت الرؤية تمامًا عن الملعب، وهو ما أدى إلى استحالة انطلاق اللقاء في موعده المحدد.

وأشعلت جماهير مارسيليا الألعاب النارية، خلال مباراة موناكو، احتفالًا بالمباراة الأخيرة التي يخوضها الفريق على ملعبه في العام الجاري.

وأخر حكم المباراة فرانسوا لوتيكسيي، صافرة بداية المباراة حتى اتضحت الرؤية وتوقفت الألعاب النارية عن الاشتعال، وذلك بعد الموعد المحدد بحوالي 11 دقيقة.

طالع بالضغط هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى لقطات من احتفالات جماهير مارسيليا.

مارسيليا
مارسيليا
أخبار إحصائيات
موناكو الدوري الفرنسي مارسيليا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

