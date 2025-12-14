تأخر انطلاق مباراة مباراة مارسيليا أمام موناكو، والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي، بسبب الألعاب النارية التي أشعلتها الجماهير تزامنًا مع موعد انطلاق اللقاء.

ويواجه فريق مارسيليا نظيره موناكو، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مباريات الدوري الفرنسي، ويستضيف اللقاء ملعب فيلودروم.

طالع بالضغط هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى لقطات من احتفالات جماهير مارسيليا.

تأخر انطلاق مباراة مارسيليا أمام موناكو

تسببت الألعاب النارية التي أشعلتها جماهير مارسيليا، في تأخر بداية مباراة فريقهم أمام موناكو لمدة 11 دقيقة، إذ حجبت الرؤية تمامًا عن الملعب، وهو ما أدى إلى استحالة انطلاق اللقاء في موعده المحدد.

وأشعلت جماهير مارسيليا الألعاب النارية، خلال مباراة موناكو، احتفالًا بالمباراة الأخيرة التي يخوضها الفريق على ملعبه في العام الجاري.

وأخر حكم المباراة فرانسوا لوتيكسيي، صافرة بداية المباراة حتى اتضحت الرؤية وتوقفت الألعاب النارية عن الاشتعال، وذلك بعد الموعد المحدد بحوالي 11 دقيقة.

طالع بالضغط هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى لقطات من احتفالات جماهير مارسيليا.