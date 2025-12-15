كشفت تقارير صحفية مغربية، أن النادي الأهلي قطع شوطًا كبيرًا من أجل حسم صفقة الظهير المغربي يوسف بلعمري لاعب فريق الرجاء البيضاوي، من أجل ضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "هسبورت" المغربية، فإن جزئيات بسيطة تفصل النادي الأهلي من حسن صفقة الظهير الأيسر يوسف بلعمري بعد مفاوضات وصفت بـ"الماراثونية" جمعت الأطراف الثلاثة في الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن إدارة الأهلي قطعت شوطًا كبيرًا من أجل شراء المدة المتبقية في عقد بلعمري مقابل 544 ألف دولار تقريبًا، حيث يرغب النادي القاهري من حسم هذه الصفقة لتدعيم الجبهة اليسرى.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة الرجاء حاولت إقناع بلعمري بالتجديد من أجل البقاء داخل "الأخضر" إلا أن اللاعب لم يقتنع بالعرض المقدم له، مما دفع إدارة النادي المغربي للموافقة على رحيله حتى لا يتم خسارته مجانًا عقب نهاية الموسم.

ويتواجد يوسف بلعمري في القائمة الاحتياطية للمنتخب المغربي الأول المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام في المغرب خلال فترة (21 ديسمبر) حتى (18 يناير).

جدير بالذكر أن بلعمري يلعب في صفوف الرجاء منذ عام 2023 بعد انتقاله في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف فريق الفتح الرياضي.