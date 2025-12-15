المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سياسة الخصوصية
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

روقا: لم أحصل على فرصتي كاملة في الزمالك.. وكنا نذهب للمران لا نجد ماء

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:17 ص 15/12/2025
محمد أشرف روقا

محمد أشرف "روقا"

كشف محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود حاليا، عن كواليس عدد من الأزمات التي عاشها في الزمالك، ناديه السابق.

وقال روقا في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "جوزيه جوميز (المدرب السابق) كان بالفعل يقوم بشراء المياه للاعبين على حسابه وأحيانا كنا نذهب للمران لا نجد ماء، في بعض المعسكرات كان يتم جمع زجاجات المياه التي لم يتم شربها لكي تستخدم في المباريات".

وأضاف: "لم يصل الأمر إلى قيام جوميز بعرض مساعدات مالية على اللاعبين، لكنه عانى في الزمالك، وهل يصح أن يرحل عن النادي بتلك الطريقة بعدما حصل على كأس السوبر الأفريقي من الأهلي؟".

وأوضح: "كان يمر عليّ 4 و5 أشهر دون أن أحصل على مستحقاتي ولم أشكو لأنني كنت أعلم أنني ألعب في ناد كبير".

وواصل: "لم أحصل على فرصتي كاملة في الزمالك وكنت أتمنى الاستمرار معه، والدي كان يتواصل مع حسام المندوه (عضو مجلس إدارة الزمالك) وكان يرد أحيانا وأحيانا لا".

وأتم: "بعد رحيلي بشهر واحد علمت أن النادي حصل على أموال واللاعبون حصلوا على مستحقاتهم وحينها قال المندوه لوالدي أنه يضع الأولوية للاعبيه الحاليين، ورغم ذلك جلسوا مع لاعبين سابقين لجدولة مستحقاتهم".

الزمالك الدوري المصري محمد أشرف روقا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

