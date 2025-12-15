كشف محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود حاليا، عن كواليس عدد من الأزمات التي عاشها في الزمالك، ناديه السابق.

وقال روقا في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "جوزيه جوميز (المدرب السابق) كان بالفعل يقوم بشراء المياه للاعبين على حسابه وأحيانا كنا نذهب للمران لا نجد ماء، في بعض المعسكرات كان يتم جمع زجاجات المياه التي لم يتم شربها لكي تستخدم في المباريات".

وأضاف: "لم يصل الأمر إلى قيام جوميز بعرض مساعدات مالية على اللاعبين، لكنه عانى في الزمالك، وهل يصح أن يرحل عن النادي بتلك الطريقة بعدما حصل على كأس السوبر الأفريقي من الأهلي؟".

وأوضح: "كان يمر عليّ 4 و5 أشهر دون أن أحصل على مستحقاتي ولم أشكو لأنني كنت أعلم أنني ألعب في ناد كبير".

وواصل: "لم أحصل على فرصتي كاملة في الزمالك وكنت أتمنى الاستمرار معه، والدي كان يتواصل مع حسام المندوه (عضو مجلس إدارة الزمالك) وكان يرد أحيانا وأحيانا لا".

وأتم: "بعد رحيلي بشهر واحد علمت أن النادي حصل على أموال واللاعبون حصلوا على مستحقاتهم وحينها قال المندوه لوالدي أنه يضع الأولوية للاعبيه الحاليين، ورغم ذلك جلسوا مع لاعبين سابقين لجدولة مستحقاتهم".