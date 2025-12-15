يقترب الأهلي من ضم الظهير المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء البيضاوي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية، في فصل جديد بسجل تاريخ القلعة الحمراء مع اللاعبين المغاربة.

ووفقا لصحيفة "هسبورت" المغربية، فإن جزئيات بسيطة تفصل الأهلي عن حسم صفقة بلعمري بعد مفاوضات وصفت بـ"الماراثونية".

وفيما يلي نلقي الضوء على تاريخ لاعبي المغرب مع الأهلي، قبل صفقة بلعمري المرتقبة.

سجل لاعبي المغرب مع الأهلي

في صيف عام 2009 تعاقد الأهلي مع المهاجم المغربي عبد السلام بن جلون، لاعب هيبرنيان الاسكتلندي في ذلك الوقت، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق، وتم إلغاء الصفقة بعد أيام من إتمامها رسميا.

وبحسب ما ذكرته "هسبورت" حينها، فإن سبب إلغاء الصفقة هو أن التحليلات الطبية التي خضع لها بن جلون أثبتت إصابته بفيروس الكبد الوبائي "C".

وبهذا أصبح أول مغربي يلعب بقميص الأهلي هو المهاجم وليد أزارو، الذي انضم إلى القلعة الحمراء في صيف 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي، ثم رحل في 2020 إلى الاتفاق السعودي، بعدما خاض 89 مباراة مع الفريق سجل خلالها 41 هدفا وفقا لإحصائيات "ترانسفير ماركت".

المدافع بدر بانون انضم إلى الأهلي في نوفمبر 2020 قادما من الرجاء البيضاوي، ثم رحل عنه في يوليو 2022 إلى نادي قطر، بعدما شارك في 52 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

الجناح رضا سليم انتقل إلى الأهلي في يوليو 2023 قادما من الجيش الملكي، ثم عاد إليه معارا في أغسطس الماضي بعدما خاض 44 مباراة مع الفريق الأحمر سجل خلالها 5 أهداف.

وفي صيف 2024 انضم قلب الدفاع أشرف داري إلى الأهلي قادما من بريست الفرنسي، وشارك حتى الآن في 23 مباراة مع دون أن يسجل أي هدف.

وفي نفس الميركاتو الصيفي تعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر يحيى عطية الله على سبيل الإعارة من نادي سوتشي الروسي لمدة موسم واحد، شارك خلاله في 22 وسجل هدفا واحدا.

قائمة الأهلي الحالية تشهد وجود لاعب مغربي آخر بجوار داري هو الجناح أشرف بنشرقي، الذي انضم للفريق في يناير 2025 قادما من الريان القطري، وشارك حتى الآن في 34 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.