المستشار القانوني للأهلي يعلن التنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:00 م 15/12/2025
مصطفى يونس

مصطفى يونس

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بدء الإجراءات القانونية للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس، لاعب الفريق السابق.

وقال عثمان إن مجلس إدارة النادي طلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد يونس، والتي تم تقديمها سابقا بسبب ما وصفه بـ"تصريحاته المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعدما قدم مصطفى يونس اعتذارا للنادي ومجلس إدارته ورئيسه محمود الخطيب، التأكيد من خلال هذا الاعتذار على أن المعلومات التي تناولها وتخص الذمم المالية للنادي ومسئوليه "غير صحيحة ومغلوطة ويعتذر عنها".

كما اعتذر يونس عن أي إساءة تسبب فيها، مشددا على أنه "يكن كل التقدير والاحترام الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه محمود الخطيب".

الأهلي محمود الخطيب مصطفى يونس

