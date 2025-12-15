اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات اللاعب المغربي يوسف بلعمري من الرجاء البيضاوي، في صفقة تقدر بنحو 500 ألف دولار أمريكي.

ونجح الأهلي بحسب ما ذكرته الصحف المغربية كـ"البطولة" و"هسبورت" في حسم صفقة بلعمري، بعد مفاوضات شاقة، مؤكدة أن صاحب الـ27 عامًا اختار خوض تجربة احترافية مع بطل الدوري المصري على حساب الرجاء الذي كان يأمل في تمديد العقد المنتهي الصيف المقبل 2026.

من هو بلعمري المرشح للانضمام إلى الأهلي؟

استقر النادي الأهلي على ضم الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري من أجل سد الثغرة التي تركها رحيل التونسي علي معلول في يناير 2025، بعد أن فشل يحيى عطية الله وأحمد نبيل كوكا ومحمد شكري في تعويض خدماته.

واتفق الأهلي مع الرجاء على التعاقد مع بلعمري مقابل 500 ألف دولار فقط، رغم أن قيمته السوقية -وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي- تتتجاوز المليون ونصف المليون، إذ خشي فريقه أن يرحل بالمجان في الصيف، حيث ينتهي عقده.

اكتشاف الركراكي

كان وليد الركراكي -مدرب منتخب المغرب حاليًا- أول من منح بلعمري فرصة المشاركة مع الفريق الأول لنادي الفتح الرباطي قبل أن يبلغ سن الـ19 عامًا، كان ذلك ضد الرجاء في نهاية موسم 2016-2017.

ولعب بلعمري 25 مباراة في فترة وليد الركراكي مع الفتح الرباطي، ساهم خلالها بـ7 أهداف، بواقع التسجيل 4 مرات والصناعة في 3 مناسبات أخرى، علمًا بأنه لم يكن يشارك باستمرار في مركز الظهير الأيسر.

ورحل الركراكي، وبقي بلعمري رفقة الفتح الرباطي حتى نهاية عقده في 2023.

صفقة جماهيرية بين الوداد والرجاء

ظل اسم بلعمري يتردد في عناوين الصحف الرياضية المغربية طوال صيف 2023، بعد أن اختار الاكتفاء بما قدمه مع الفتح الرباطي، مفضلًا خوض تجربة محلية جديدة، ليتلقى عروضًا من الثلاثي الكبير الرجاء والوداد والجيش الملكي.

وتقدم الوداد في مفاوضاته مع بلعمري، إذ كان يفصله فقط الحصول على توقيع اللاعب الذي تراجع عن إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة، لينتقل إلى الرجاء في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى يونيو 2026، أي لـ3 سنوات.

لعب مع 4 منتخبات

يتمتع بلعمري بالخبرة الدولية المتراكمة، حيث مثل 4 منتخبات مغربية في مسيرته مع كرة القدم.

وتلقى بلعمري أول استدعاء له إلى منتخب المغرب تحت 20 عامًا في أكتوبر 2017، حيث لعب ودية إيطاليا ثم شارك أمام فرنسا مرتين، ومع أدائه الجيد جدًا، التحق بالمنتخب المغربي تحت 23 عامًا في أكتوبر 2018.

وتأخرت فرصة يوسف بلعمري مع المنتخب المغربي الأول حتى 2024، رغم أن وليد الركراكي يعرفه أكثر من أي شخص آخر، لكنه انضم قبلها إلى منتخب المحليين في 2022 تحت قيادة المدرب حسين عموتة.

ويظهر بلعمري ضمن القائمة الاحتياطية لمنتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025، مع الإشارة إلى خوضه 15 مباراة دولية.

لاعب الـ7 مراكز

لدى بلعمري ميزة تكتيكية من شأنها أن تسعد المدرب الدنماركي ييس توروب، حال انضم اللاعب إلى الأهلي.

وشارك بلعمري بحسب موقع ترانسفير ماركت في 7 مراكز مختلفة مع الفتح والرجاء، الظهير الأيسر، لاعب الوسط الأيسر والأيمن، لاعب الوسط المحوري سواءً 6 أو 8، جناح أيسر، صانع ألعاب، كما تؤكد الصحف المغربية أنه "قادر على اللعب في أكثر من مركز في مباراة واحدة".

- بلعمري في مركز الظهير الأيسر (LB): 64 مباراة

- بلعمري في المركز 6 (DM): 3 مباريات

- بلعمري في المركز 8 (CM): 32 مباراة

- بلعمري في المركز 10 (CAM): 5 مباريات

- بلعمري في مركز الجناح الأيسر (LW): 5 مباريات

- بلعمري في مركز لاعب الوسط الأيسر (LM): 37 مباراة

- بلعمري في مركز لاعب الوسط الأيمن (RM): مباراة وحيدة

وتوضح إحصائيات بلعمري منذ مباراته الاحترافية الأولى مع كرة القدم أنه يصبح أفضل، رقميًا، عندما يلعب في الجانب الأيسر من الملعب، سواءً كظهير أو جناح، بفضل عرضياته الدقيقة التي صنع بها في هذين المركزين 22 هدفًا خلال 101 مباراة.

ويعطي طول قامة بلعمري 183 سم ميزة أخرى يمكن استغلالها في الركلات الثابتة، خاصة في الحالة الدفاعية.

ولم يسجل بلعمري أهدافًا كثيرة في مسيرته، فقط 12 هدفًا خلال 179 مباراة رسمية مع الأندية، أي هدف وحيد كل 16.4 مباراة، لكن الجانب الجيد في أهدافه أنها كانت متنوعة، بالقدم اليسرى القوية واليمنى الضعيفة، وكذلك بضربات الرأس.

إحصائيات بلعمري

فيما يلي، إحصائيات يوسف بلعمري في تسجيل الأهداف وصناعتها طيلة مسيرته مع الأندية..

- المباريات: 197

- الأهداف: 12 هدفًا

- الصناعة: 33 تمريرة حاسمة

- المساهمات التهديفية: 45

- المساهمات التهديفية لكل مباراة: يساهم بهدف كل 4.4 مباراة