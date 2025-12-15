أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا رسميًا حول أزمة أرض نادي الزمالك، ولك بعد بيان النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت بالأمس الأحد، عن إجراء تحقيقات موسعة، مشيرة إلى أن هناك شبهة كسب غير مشروع، حول أرض نادي الزمالك.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، إذ تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها.

وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وتوضح الوزارة أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.

وفى سياق متصل تشدد وزارة الشباب والرياضة على عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ ثمة إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزامًا منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزامًا بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.