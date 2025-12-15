المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"اسم قوي في الواجهة".. يلا كورة يكشف تحركات الأهلي لضم مهاجم جديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:41 م 15/12/2025
الأهلي

فريق الأهلي

يسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الهجومية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تزامنًا مع عدم اقتناع المدرب الدنماركي بقدرات ثنائي الأحمر في المركز الأمامي.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة" أن المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، ليس مقتنعًا بقدرات الثنائي محمد شريف والسلوفيني نييتس جراديشار، لقيادة هجوم الفريق وهو ما دفعه لإشراك طاهر محمد طاهر في بعض المباريات.

وأضاف المصدر ذاته، أن ييس توروب لا يمانع استمرار أي من الثنائي شريف وجراديشار، لكنه يطمح لتحديث قدرات مركز رأس الحربة علي وجه التحديد، ليكون المدرب قادرًا على ترجمة الفرص التي يصنعها الخط الأمامي للفريق.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأهلي تلقى ترشيحات لعدد كبير من الأسماء كان بينهم الأردني يزن النعيمات قبل أن يتعرض للإصابة، ولكن مسئولي الكرة بالأحمر يرون أن الأخير لاعب مميز، وكان مطروحًا بقوة للتعاقد معه شرط رحيل ثلاث أجانب من المتواجدين حاليًا بالفريق لأن الأولوية للمهاجم الصريح.

وشدد المصدر أن الأهلى تلقى ترشيحًا لاسم قوي في الساعات الماضية، مضيفًا أن هناك محاولات تجري حاليًا لإقناعه باللعب في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المصدر: "هذا اللاعب يدير ملفه سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة، ويفرض حوله سرية تامة".

واختتم المصدر أن الأهلي يسعى لتسويق أشرف داري وجراديشار، بهدف ضم المهاجم الأجنبي بخلاف يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء، الذي بات على بعد خطوات قليلة من القدوم للقاهرة لإجراء الكشف الطبي حال تم التوصل لاتفاق نهائئ مع النادي المغربي.

الأهلي الدوري المصري محمد شريف نييتس جراديشار ييس توروب

