كشف ماجنوس سكولدمارك، المدير الرياضي لنادي جايس السويدي، حقيقة تلقي عروضًا لرحيل إبراهيما دياباتي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط دياباتي، بالانضمام إلى النادي الأهلي، في شهر يناير المقبل.

وقال ماجنوس سكولدمارك في تصريحات عبر إذاعة جايس: "جايس لم يتلق أي عرض ملموس لدياباتي بعد انتهاء الموسم، فجأة نتلقى مكالمات هاتفية من أعضاء مجلس الإدارة يتساءلون عما إذا كنا قد تلقينا عرضاً".

وأضاف: "في الصيف الماضي، ترددت أنباء عن اهتمام نادي ليخ بوزنان البولندي بالفريق، لكن معظم التقارير الأخرى ركزت على منطقة الشرق الأوسط. ويحتاج غايس إلى تقديم عرض رسمي لاتخاذ موقف."

وتابع: "لا يُجدي نفعًا أن يأتي هذا الكلام من ممثل يقول إنهم قد يكونون مهتمين بإقامة مشروع ما في هذه المنطقة. بالنسبة لي، هذا ليس عرضاً ولن يكون كذلك أبدًا يجب أن يأتي العرض مباشرةً من النادي، وهذا لم يحدث في هذه الحالة".

وأتم: "مع ذلك، وردت بعض الاستفسارات من جهات أكثر جدية، سنرى ما سيحدث في يناير".

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

