كشف الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب نادي بيراميدز عن احتياجاته الفنية في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقدم بيراميدز عامًا تاريخيًا بالنسبة له بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي، ولقب كأس القارات الثلاث.

وقال يورشيتش في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "تحدثت مع الإدارة وطالبت بضرورة وجود تدعيمات في بعض المراكز، ونريد أن يكون هناك تجديد في بعض المراكز".

وأضاف: "أريد مدافعا أو اثنين ونفكر في لاعب رقم 10 لكي يمنحنا مستوى وأداء أفضل، ويتحكم في مجريات اللعب، وهو مركز مهم بالنسبة لنا".

وأكمل: "بشأن الأجنحة هذه هي مشكلة أكبر وعلينا أن نرى ماذا سيحدث مستقبلًا، مصطفى فتحي سيلعب مع منتخب مصر وسيعود لنا متأخرا بسبب بطولة أمم أفريقيا، ولن يتدرب معنا لوقت طويل، وقد يعود لنا وهو يعاني من الإجهاد والإرهاق".

وتابع: "كما أن البرازيلي إيفرتون يحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم".