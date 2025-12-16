المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المشكلة الأكبر ولاعب رقم 10.. مدرب بيراميدز يكشف عن احتياجاته في ميركاتو الشتاء

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:35 م 16/12/2025
كرونسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز

كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز

كشف الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب نادي بيراميدز عن احتياجاته الفنية في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقدم بيراميدز عامًا تاريخيًا بالنسبة له بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي، ولقب كأس القارات الثلاث.

كأس التحدي ومواجهة باريس يتبخران.. فلامنجو ينهي حلم بيراميدز في إنتركونتيننتال 2025

وقال يورشيتش في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "تحدثت مع الإدارة وطالبت بضرورة وجود تدعيمات في بعض المراكز، ونريد أن يكون هناك تجديد في بعض المراكز".

وأضاف: "أريد مدافعا أو اثنين ونفكر في لاعب رقم 10 لكي يمنحنا مستوى وأداء أفضل، ويتحكم في مجريات اللعب، وهو مركز مهم بالنسبة لنا".

وأكمل: "بشأن الأجنحة هذه هي مشكلة أكبر وعلينا أن نرى ماذا سيحدث مستقبلًا، مصطفى فتحي سيلعب مع منتخب مصر وسيعود لنا متأخرا بسبب بطولة أمم أفريقيا، ولن يتدرب معنا لوقت طويل، وقد يعود لنا وهو يعاني من الإجهاد والإرهاق".

وتابع: "كما أن البرازيلي إيفرتون يحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم".

دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري فلامنجو بيراميدز

