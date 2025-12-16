المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يورشيتش: بيراميدز لم يفاوضني لتجديد عقدي.. ومستمر لنهاية الموسم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:53 م 16/12/2025
بيراميدز

بيراميدز

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أن إدارة النادي لم تتحدث معه بشأن تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي "2025-2026".

وحقق يورشيتش 4 بطولات مع بيراميدز (كأس مصر في 2024، ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس القارات الثلاث في 2025).

المشكلة الأكبر ولاعب رقم 10.. مدرب بيراميدز يكشف عن احتياجاته في ميركاتو الشتاء

وقال كرونوسلاف يورشيتش في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "إدارة بيراميدز لم تتحدث معي بشأن تجديد العقد، وعقدي سينتهي في نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "ما زلت مدربا لبيراميدز ولا أركز سوى مع الفريق، وربما يمتد هذا المشروع للمدة المتبقية من العقد أو قد يصل لسنة أو سنتين، ولا أفكر في أي شيء آخر".

وأكمل: "بعض المدربين عندما يصلون إلى آخر 6 أشهر من عقدهم يبدأون في الحديث مع أندية أخرى ولكن لست أنا من هذه النوعية".

وأتم: "من الصعب الحديث عن العروض لأنني أتلقى أحاديث فقط من بعض الأشخاص وليست عروضا رسمية".

وكان بيراميدز خسر يوم السبت الماضي أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 2-0 ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025.

كأس التحدي ومواجهة باريس يتبخران.. فلامنجو ينهي حلم بيراميدز في إنتركونتيننتال 2025

دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش مباريات بيراميدز

