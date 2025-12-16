المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تفوق على عمرو ناصر.. لاعب إنديبندينتي يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:22 م 16/12/2025
سانتياجو مونتيل

سانتياجو مونتيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حفل جوائز الأفضل في عام 2025 والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الجوائز في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

لاعب إنديبندينتي يتفوق على عمرو ناصر

وتوج سانتياجو مونتيل لاعب إنديبندينتي الأرجنتيني يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025.

وحصل لاعب إنديبندينتي على جائزة بوشكاش لأفضل في عام 2025، بفضل هدفه في شباك إندبندينتي ريفادافيا، يوم 11 مايو 2025.

وتفوق سانتياجو مونتيل، على عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق الذي كان ينافس على الجائزة.

وكان عمرو ناصر ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025، بفضل هدفه في شباك الأهلي في بطولة كأس الرابطة عندما كان لاعبا لنادي فاركو.

جدير بالذكر أن هناك 11 لاعباً ينافسون على جائزة بوشكاش هم: 

1- اليراندرو.. فيتوريا ضد كروزيرو.. التي أقيمت يوم 19 أغسطس 2024.

2- أليساندرو ديولا.. كالياري ضد فينيسيا.. التي أقيمت يوم 18 مايو 2025.

3- بيدرو دي لا فيجا.. كروز أزول ضد سياتل ساوندرز.. التي أقيمت يوم 31 يوليو 2025.

4- سانتياجو مونتيل.. إنديبندينتي ضد إنديبندينتي ريفادافيا.. التي أقيمت يوم 11 مايو 2025.

5- عمرو ناصر.. الأهلي ضد فاركو.. التي أقيمت يوم 17 أبريل 2025.

6- كارلوس أورانتيا.. كويريتارو ضد أطلس.. التي أقيمت يوم 16 أبريل 2025.

7- لوكاس ريبيرو.. ماميلودي صنداونز ضد بوروسيا دورتموند.. التي أقيمت يوم 21 يونيو 2025.

8- ديكلان رايس.. أرسنال ضد ريال مدريد.. التي أقيمت يوم 8 أبريل 2025.

9- رزقي ريدو.. بيرسيجا جاكرتا ضد أريما.. التي أقيمت يوم 9 مارس 2025.

10- كيفن رودريجيز.. قاسم باشا ضد ريزسبور.. التي أقيمت يوم 9 فبراير 2025.

11- لامين يامال.. اسبانيول ضد برشلونة.. التي أقيمت يوم 15 مايو 2025.

بوشكاش ذا بيست عمرو ناصر

