المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

متحدث وزارة الشباب والرياضة لـ"يلا كورة": لا قرار بتجميد أو حل مجلس الزمالك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

05:23 م 16/12/2025 تعديل في 05:51 م
شعار الزمالك

وزارة الشباب والرياضة تؤكد دعمها للزمالك

نفى محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن المجلس يعمل بصورة طبيعية ولا توجد أي قرارات رسمية بحله أو إيقافه.

الشاذلي: بيان وزارة الشباب والرياضة كان واضحًا وصريحًا

وقال الشاذلي، في تصريحات خاصة لموقع يلا كورة، إن بيان وزارة الشباب والرياضة كان واضحًا وصريحًا، مشددًا على تقديم كامل الدعم لنادي الزمالك، مضيفًا :"لا توجد أي نية لاتخاذ إجراءات سلبية ضده، بل على العكس يتم توجيه جميع أوجه المساندة والمساعدة له باعتباره أحد أكبر المؤسسات الرياضية في مصر".

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مسؤولي نادي الزمالك، بهدف المساعدة في تجاوز الأزمة الحالية، مؤكدًا أن الوزارة ليست طرفًا معاديًا للنادي.

وأضاف الشاذلي: "سعيد للغاية بالبيان الذي أصدره نادي الزمالك، وندعو الجميع إلى التريث والهدوء من أجل حل الأزمة الحالية".

وأصدر نادي الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، أول بيان رسمي بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية أرض 6 أكتوبر. (طالع الخبر كاملًا من هنا)

التحقيقات جارية من جانب النيابة العامة

وتأتي هذه التصريحات في ظل التحقيقات الجارية من جانب النيابة العامة، التي أعلنت في بيان رسمي، الأحد الماضي، استمرار فحصها لوقائع تتعلق بإقدام إدارة نادي الزمالك على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية، تُعد أموالها أموالًا عامة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن النادي حصل بموجب هذه التصرفات على مبالغ تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، في ظل شبهة إهدار المال العام.

كما قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور الانتهاء من تقريرها.

نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة النيابة العامة محمد الشاذلي مجلس إدارة نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg