نفى محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن المجلس يعمل بصورة طبيعية ولا توجد أي قرارات رسمية بحله أو إيقافه.

الشاذلي: بيان وزارة الشباب والرياضة كان واضحًا وصريحًا

وقال الشاذلي، في تصريحات خاصة لموقع يلا كورة، إن بيان وزارة الشباب والرياضة كان واضحًا وصريحًا، مشددًا على تقديم كامل الدعم لنادي الزمالك، مضيفًا :"لا توجد أي نية لاتخاذ إجراءات سلبية ضده، بل على العكس يتم توجيه جميع أوجه المساندة والمساعدة له باعتباره أحد أكبر المؤسسات الرياضية في مصر".

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مسؤولي نادي الزمالك، بهدف المساعدة في تجاوز الأزمة الحالية، مؤكدًا أن الوزارة ليست طرفًا معاديًا للنادي.

وأضاف الشاذلي: "سعيد للغاية بالبيان الذي أصدره نادي الزمالك، وندعو الجميع إلى التريث والهدوء من أجل حل الأزمة الحالية".

وأصدر نادي الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، أول بيان رسمي بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية أرض 6 أكتوبر. (طالع الخبر كاملًا من هنا)

التحقيقات جارية من جانب النيابة العامة

وتأتي هذه التصريحات في ظل التحقيقات الجارية من جانب النيابة العامة، التي أعلنت في بيان رسمي، الأحد الماضي، استمرار فحصها لوقائع تتعلق بإقدام إدارة نادي الزمالك على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية، تُعد أموالها أموالًا عامة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن النادي حصل بموجب هذه التصرفات على مبالغ تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، في ظل شبهة إهدار المال العام.

كما قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور الانتهاء من تقريرها.