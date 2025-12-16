شهد حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للأفضل لعام 2025، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، حضورًا مصريًا بارزًا، ضمن مشاركة نخبة من قيادات كرة القدم العالمية ومسؤولي الاتحادات القارية والدولية في الحدث السنوي الأبرز على مستوى اللعبة.

وفد مصري رفيع المستوى في حفل جوائز فيفا

مثل مصر في الحفل كل من أحمد مجاهد، عضو لجنة الفاعلين لكرة القدم رجال بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، وطارق أبو العنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة الاستشارية والتجارية بالاتحاد الدولي.

كما حضرت إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضمن الوفود الإعلامية المشاركة.

جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للأفضل لعام 2025

فاز الإيطالي دوناروما بجائزة أفضل حارس في العالم للمرة الأولى في مسيرته، بينما توج سانتياجو مونتيل لاعب إنديبندينتي الأرجنتيني بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2025، متفوقًا على المصري عمرو ناصر لاعب الزمالك السابق.

كما حصل الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025، فيما توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.