روقا: لم أحصل على "جنيه" من الزمالك خلال 6 أشهر

هاجم محمد أشرف روقا، لاعب نادي الزمالك السابق، وحرس الحدود الحالي، منتقديه، بعد تقديم شكوى للحصول على مستحقاته المتأخرة من الأبيض.

ونشر محمد أشرف روقا عبر حسابه على موقع انستجرام صورة من نسخة عقده السابق مع الزمالك، يستدل من خلالها على أحقية الزمالك في فسخ التعاقد معه خلال 15 يومًا من نهاية كل موسم، إلا أنه قد تم فسخ تعاقده بعد تلك الفترة قبل موسمين.

وكتب محمد أشرف روقا عبر حسابه في انستجرام: "أنا أول مرة اكتب حاجة وأعلق على موضوع أنا قولته أو أرد على حد وأذكره باسمه، وهنا كلامي لكابتن عبد الواحد السيد حضرتك عارف انا يحبك ازاي وبحترمك ازاي، وده البند اللي في عقدي واللي حضرتك قولت انه مش موجود او البند ميخصش الفسخ من طرف واحد".

وأضاف: "حضرتك بتقول المفترض إني شخص متربي.. لا هو ده مش مفترض، أنا الحمد لله متربي ومتربي كويس جدًا، ومش مستني حد يقول ده متربي، ولا لا، وحضرتك عارف إن مليش في الكذب والتحوير".

وتابع: "أما الشخص الثاني فهو كابتن ايمن عبد العزيز حضرتك بتقول إن أما جيت لنادي الزمالك جيت النادي من لا شيء.. أنا مش مشكلتي إن حضرتك متعرفش حاجة.. أنا قبل ماجي نادي الزمالك الحمد لله أنا معدي الـ 100 مباراة".

وأكمل: "ربنا كرمني ولعبت منتخب أوليمبي مع كابتن حسام البدري، وربنا كرمني روحت منتخب مصر مع هيكتور كوبر، فأنا الحمد لله مروحتش نادي الزمالك من لا شيء".

وواصل: "تاني حاجة انا مبقدمش حجج زي ما بتقول، مليش انا في الجو ده خالص، وانت عارف انا مين وابن مين، ومليش في الهجايص.. اللي بتتكلم فيها وانا مش مستني اني اشوف الناس بتهاجم حد عشان اطلع أتكلم".

واستطرد: "انت بتقول إني خدت فلوس 6 سنين مجتش من سنه، لا هو حضرتك متعرفش حاجة برده، وبتتكلم بس ومتعرفش إني كنت بقعد فترة بـ 5 و6 شهور ميدخلش بيتي جنيه".

وأشار: "أما بالنسبة لحوار جوزيه جوميز -المدير الفني الأسبق للزمالك- فانا مش محتاج اتحجج حضرتك ولا أهري، زي مانت طالع تتكلم في حاجات متعرفهاش.. ربنا بس وحده اللي يعلم إذا كنت بكدب أو صادق".

وأتم محمد أشرف روقا تصريحاته قائلًا: "متطلعش تقول أي كلام فارغ عني وانت متعرفش حاجة، واه ركز في شغلك بدل مانت كل فرقه بتمسكها بتفشل وبعد كده تمشي".