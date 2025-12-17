ينوي مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة مرتقبة مع المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للشياطين الحمر، من أجل حسم موقف الثنائي الأجنبي أشرف داري وجراديشار من الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل.

جلسة مرتقبة بين توروب وإدارة الأهلي

وأكد مصدر في تصريحات لـ "يلا كورة"، أن جلسة الإدارة مع توروب ستكون لحسم مستقبل الثنائي، في ظل العروض المقدمة إلى جراديشار للرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

وأضاف المصدر أن جراديشار تلقى بصفة شخصية عروض خارجية من الدوري الروسي والسلوفيني، لكن بمقابل مادي أقل بكثير مما يتقاضاه مع الأهلي، حيث يبلغ راتبه الموسم الحالي ٧٥٠ ألف دولار، وهذا ما جعل اللاعب غير متحمس لقبول هذه العروض.

وتابع المصدر أن هناك رغبة في الأهلي في التخلص من الثنائي الأجنبي ببيع أحدهما ووضع آخر على قائمة الانتظار في يناير، وهذا ما سيتم النقاش حوله خلال الاجتماع مع توروب، لإفساح المجال أمام الفريق لقيد صفقتين أجنبيتين في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك أيضًا في ظل الإصابات العديدة التي يتعرض لها المغربي أشرف داري، حيث لم يستفد الأهلي من اللاعب في عدد كبير من المباريات بعد التعاقد معه في الموسم الماضي.

ويرغب المارد الأحمر في التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، حيث يعد مركزا قلب الدفاع والهجوم، من أبرز المراكز التي يسعى الأهلي للتعاقد معهما في يناير المقبل، خاصةً بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي في انتقالات الصيف.