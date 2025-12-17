المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مصدر ليلا كورة: الأهلي يبدأ أولى خطوات إنشاء الفرع الخامس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:42 م 17/12/2025
الأهلي

الأهلي

بدأت إدارة النادي الأهلي في اتخاذ خطوات جدية نحو إنشاء الفرع الخامس للقلعة الحمراء بعد مقري الجزيرة ومدينة نصر، وفرعي التجمع الخامس والشيخ زايد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن هناك دراسة جدوى يتم إعدادها حاليا لاختيار مكان جديد، ليتماشى مع توجهات الدولة.

وأضاف المصدر: "إدارة الأهلي لديها مكانين، والأقرب في الوقت الحالي في محافظة أسيوط، وتحديدا بمدينة أسيوط الجديدة، حيث تم معاينة المكان جيداً".

وأوضح:" يقوم الأهلي بدراسة الجدوى حاليا قبل عرضها على اجتماع مجلس الإدارة المقبل لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن".

وفي حالة اتخاذ القرار، سيبدأ الأهلي مخاطبات رسمية للحصول على موافقة الأجهزة المختصة.

الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg