بدأت إدارة النادي الأهلي في اتخاذ خطوات جدية نحو إنشاء الفرع الخامس للقلعة الحمراء بعد مقري الجزيرة ومدينة نصر، وفرعي التجمع الخامس والشيخ زايد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن هناك دراسة جدوى يتم إعدادها حاليا لاختيار مكان جديد، ليتماشى مع توجهات الدولة.

وأضاف المصدر: "إدارة الأهلي لديها مكانين، والأقرب في الوقت الحالي في محافظة أسيوط، وتحديدا بمدينة أسيوط الجديدة، حيث تم معاينة المكان جيداً".

وأوضح:" يقوم الأهلي بدراسة الجدوى حاليا قبل عرضها على اجتماع مجلس الإدارة المقبل لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن".

وفي حالة اتخاذ القرار، سيبدأ الأهلي مخاطبات رسمية للحصول على موافقة الأجهزة المختصة.