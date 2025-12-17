كشف تومي إيرولا، الرئيس التنفيذي لفريق كوبيون بالوسيورا الفنلندي، عن حقيقة اهتمام النادي الأهلي بالغيني محمد توري مهاجم الفريق، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتداولت تقارير صحفية اسم اللاعب، كما تم ارتباطه بالنادي الأهلي، في ظل السعي النادي للتعاقد مع مهاجم جديد تعويضًا عن رحيل وسام أبو علي الذي غادر القلعة الحمراء في الصيف الماضي، متجهًا إلى الدوري الأمريكي.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع كوبيون بالوسيورا لضم توري

وقال إيرولا في تصريحات لـ "يلا كورة": "بالنسبة لنا كل ما يرتبط بهذا الأمر مجرد شائعات، لأننا لم نتلق أي عرض رسمي من قبل النادي الأهلي لضم اللاعب".

وبسؤاله عما إذا كان النادي منفتحًا لبيع اللاعب أم لا، رد قائلاً: "نعم، نحن منفتحون لبيع اللاعب، يمكننا بيعه إذا كان العرض جيدًا".

وأتم: "هناك بعض الأندية الأوروبية الأخرى التي تلعب في الدرجة الأولى والتي ارتبط اسمها باللاعب، وبالفعل تلقينا عدة عروض ولا زلنا نناقشها".

في سياق آخر، أكد مصدر لـ "يلا كورة" في وقت سابق، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تنوي عقد جلسة مرتقبة مع المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للشياطين الحمر، من أجل حسم موقف الثنائي الأجنبي أشرف داري وجراديشار من الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل.

ويأتي ذلك في ظل العروض المقدمة إلى جراديشار من الدوري الروسي والسلوفيني، لكن بمقابل مادي أقل بكثير مما يتقاضاه مع الأهلي، حيث يبلغ راتبه الموسم الحالي ٧٥٠ ألف دولار، وهذا ما جعل اللاعب غير متحمس لقبول هذه العروض.