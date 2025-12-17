المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

بعد إصابته في كأس العرب.. الأهلي يعلن مواصلة كريم فؤاد تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:42 م 17/12/2025
كريم فؤاد

كريم فؤاد - لاعب الأهلي

واصل كريم فؤاد، لاعب الأهلي، أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وكان كريم فؤاد قد تعرض لإصابة خلال تدريبات منتخب مصر الثاني أثناء تواجدها في قطر لخوض بطولة كأس العرب 2025.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الفريق، حرص على عقد جلسة مع كريم فؤاد للاطمئنان على حالته وتقدمه في برنامج العلاج، مع استمرار الفحوصات الدورية التي يخضع لها.

ويواصل الأهلي تدريباته بمدينة نصر استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ولعب كريم فؤاد في الموسم الحالي مع النادي الأهلي 4 مباريات بواقع 290 دقيقة، وذلك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

صاحب الـ 26 عاما قبل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا كان قد عاد من فترة ابتعاد عن الملاعب طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وودع منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025 بعدما تلقى هزيمة من منتخب الأردن بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

الأهلي كأس العرب كريم فؤاد منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
فلامنجو

فلامنجو

2

هجمة لصالح فلامنجو وتسديدة عن طريق برونو هنريكي على مرمى باريس سان جيرمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg