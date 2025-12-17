واصل كريم فؤاد، لاعب الأهلي، أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وكان كريم فؤاد قد تعرض لإصابة خلال تدريبات منتخب مصر الثاني أثناء تواجدها في قطر لخوض بطولة كأس العرب 2025.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الفريق، حرص على عقد جلسة مع كريم فؤاد للاطمئنان على حالته وتقدمه في برنامج العلاج، مع استمرار الفحوصات الدورية التي يخضع لها.

ويواصل الأهلي تدريباته بمدينة نصر استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ولعب كريم فؤاد في الموسم الحالي مع النادي الأهلي 4 مباريات بواقع 290 دقيقة، وذلك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

صاحب الـ 26 عاما قبل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا كان قد عاد من فترة ابتعاد عن الملاعب طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وودع منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025 بعدما تلقى هزيمة من منتخب الأردن بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.