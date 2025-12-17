القضية السابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك، للمرة السابعة.

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي، من خلال المنصة الخاصة بالعقوبات، عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك، لمدة 3 فترات.

وأوضح أن هذه هي القضية السابعة ضد القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، التي تؤدي لإيقاف قيده.

وكان فيفا قد كشف عن 6 قضايا سابقة ضد الفريق الأبيض، منذ يوم 3 نوفمبر وحتى الآن، ليصبح نادي الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي، بعد تخطي الإسماعيلي الذي يواجه هو أيضًا خطر الإيقاف بسبب 6 قضايا.

ويعاني الفريق الأول من عدة أزمات مالية، أدت لإيقاف القيد، بسبب المستحقات المتأخرة لعدة لاعبين ومدربين سابقين بالنادي، مثل جوزيه جوميز وكريستيان جروس.