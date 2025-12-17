المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
(2 - 1)
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

القضية السابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:45 م 17/12/2025 تعديل في 10:14 م
فريق الزمالك

فريق الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك، للمرة السابعة.

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي، من خلال المنصة الخاصة بالعقوبات، عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك، لمدة 3 فترات.

وأوضح أن هذه هي القضية السابعة ضد القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، التي تؤدي لإيقاف قيده.

وكان فيفا قد كشف عن 6 قضايا سابقة ضد الفريق الأبيض، منذ يوم 3 نوفمبر وحتى الآن، ليصبح نادي الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي، بعد تخطي الإسماعيلي الذي يواجه هو أيضًا خطر الإيقاف بسبب 6 قضايا.

ويعاني الفريق الأول من عدة أزمات مالية، أدت لإيقاف القيد، بسبب المستحقات المتأخرة لعدة لاعبين ومدربين سابقين بالنادي، مثل جوزيه جوميز وكريستيان جروس.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك فيفا إيقاف قيد الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

17

ريال مدريد يطالب بركلة جزاء بعد سقوط إندريك والحكم لم يحتسب شيء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg