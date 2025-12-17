كشف مصدر سبب الإيقاف الذي تعرض له نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، لتستمر معاناة القلعة البيضاء في ظل الأزمات التي تطارده.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك، للمرة السابعة تزامنًا مع الأزمات المالية التي يعاني منها الأبيض في الوقت الراهن.

سبب إيقاف قيد الزمالك

أكد مصدر بنادي الزمالك عبر "يلا كورة" أن إيقاف القيد الذي تعرض له الزمالك اليوم، يعود إلى شكوى تقدم بها نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف المصدر ذاته، أن الإيقاف جاء بسبب تخلف الزمالك عن تسديد القسط الأول، من صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، للنادي البرتغالي والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 ألف يورو.

وقال المصدر في تصريحات لـ"يلا كورة": "إيقاف القيد الجديد على نادي الزمالك بسبب القسط الأول لصفقة الأنجولي شيكوبانزا لصالح نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي".

وزاد المصدر موضحًا قيمة القسط، قائلًا: "قيمة القسط التي تخلف الزمالك عن دفعها قيمتها 200 ألف يورو".

وكان فيفا قد كشف عن 6 قضايا سابقة ضد الفريق الأبيض، منذ يوم 3 نوفمبر وحتى الآن، ليصبح نادي الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي، بعد تخطي الإسماعيلي الذي يواجه هو أيضًا خطر الإيقاف بسبب 6 قضايا.