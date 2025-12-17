المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
السبب شيكو بانزا.. مصدر يكشف ليلا كورة تفاصيل إيقاف قيد الزمالك للمرة السابعة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:07 م 17/12/2025
شيكو بانزا

شيكو بانزا

كشف مصدر سبب الإيقاف الذي تعرض له نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، لتستمر معاناة القلعة البيضاء في ظل الأزمات التي تطارده.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك، للمرة السابعة تزامنًا مع الأزمات المالية التي يعاني منها الأبيض في الوقت الراهن.

سبب إيقاف قيد الزمالك

أكد مصدر بنادي الزمالك عبر "يلا كورة" أن إيقاف القيد الذي تعرض له الزمالك اليوم، يعود إلى شكوى تقدم بها نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف المصدر ذاته، أن الإيقاف جاء بسبب تخلف الزمالك عن تسديد القسط الأول، من صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، للنادي البرتغالي والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 ألف يورو.

وقال المصدر في تصريحات لـ"يلا كورة": "إيقاف القيد الجديد على نادي الزمالك بسبب القسط الأول لصفقة الأنجولي شيكوبانزا لصالح نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي".

وزاد المصدر موضحًا قيمة القسط، قائلًا: "قيمة القسط التي تخلف الزمالك عن دفعها قيمتها 200 ألف يورو".

وكان فيفا قد كشف عن 6 قضايا سابقة ضد الفريق الأبيض، منذ يوم 3 نوفمبر وحتى الآن، ليصبح نادي الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي، بعد تخطي الإسماعيلي الذي يواجه هو أيضًا خطر الإيقاف بسبب 6 قضايا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك شيكو بانزا إستريلا دي أمادورا

