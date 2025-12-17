المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد إيقاف قيد الزمالك للمرة السابعة.. 19 قضية مصرية في فيفا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:11 م 17/12/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة السابعة.

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي، من خلال المنصة الخاصة بالعقوبات، عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك، لمدة 3 فترات.

وأوضح أن هذه هي القضية السابعة ضد القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، التي تؤدي لإيقاف قيده.

وكان فيفا قد كشف عن 6 قضايا سابقة ضد الفريق الأبيض، منذ يوم 3 نوفمبر وحتى الآن، ليصبح نادي الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي، بعد تخطي الإسماعيلي الذي يواجه هو أيضًا خطر الإيقاف بسبب 6 قضايا.

19 قضية مصرية في فيفا

ليرتفع عدد القضايا المصرية في الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ 19 قضية وذلك كالتالي:

1- إيسترن كومباني (4 مرات).

2- الإسماعيلي (6 مرات).

3- مركز شباب تالا (مرة واحدة).

4- الزمالك (7 مرات).

5- نادي راية (مرة واحدة).

وتتراكم القضايا الصادرة ضد الزمالك في فيفا، وبسبب عدم إغلاق الملفات المالية خلال المواعيد المحددة، اتخذ الاتحاد الدولي خطوة جديدة بإعادة فرض عقوبة إيقاف القيد لحين السداد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك، حيث كانت هذه المرة السادسة بعد الآتي:

1- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

2- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

3- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

4- يوم 6 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

5- يوم 24 نوفمبر 2025.. (إيقاف 3 فترات قيد).

6- يوم 3 ديسمبر 2025.. (إيقاف 3 فترات قيد).

7- يوم 17 ديسمبر 2025.. (إيقاف 3 فترات قيد)

الزمالك فيفا شيكو بانزا إيقاف قيد نادي الزمالك

