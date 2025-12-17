أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة السابعة.

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي، من خلال المنصة الخاصة بالعقوبات، عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك، لمدة 3 فترات.

وأوضح أن هذه هي القضية السابعة ضد القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، التي تؤدي لإيقاف قيده.

وكان فيفا قد كشف عن 6 قضايا سابقة ضد الفريق الأبيض، منذ يوم 3 نوفمبر وحتى الآن، ليصبح نادي الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا المصرية لدى الاتحاد الدولي، بعد تخطي الإسماعيلي الذي يواجه هو أيضًا خطر الإيقاف بسبب 6 قضايا.

شيكو بانزا السبب في إيقاف قيد الزمالك

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إيقاف القيد الذي تعرض له الزمالك اليوم، يعود إلى شكوى تقدم بها نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب قيمة صفقة انتقال شيكو بانزا".

وأضاف المصدر أن قيمة القسط الأول من قيمة انتقال شيكو بانزا للزمالك بمبلغ 200 ألف يورو. (للتفاصيل اضغط هنا)

19 قضية مصرية في فيفا

ليرتفع عدد القضايا المصرية في الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ 19 قضية وذلك كالتالي:

1- إيسترن كومباني (4 مرات).

2- الإسماعيلي (6 مرات).

3- مركز شباب تالا (مرة واحدة).

4- الزمالك (7 مرات).

5- نادي راية (مرة واحدة).

الزمالك يحتاج لأكثر من مليون دولار

وفي السطور التالية نستعرض التفاصيل المالية للقضايا التي توقف قيد الزمالك:

1- مساعدو جوزيه جوميز (20 ألف دولار لكل منهم) بإجمالي 60 ألف دولار.

2- جوزيه جوميز (120 ألف دولار).

3- كريستيان جروس: (133 ألف دولار).

4- فرجاني ساسي: (450 ألف دولار بالإضافة إلى 5% فوائد أي 472 ألف و500 دولار).

5- 200 ألف يورو لشيكو بانزا أي ما يقرب من 235 ألف دولار.

وبالتالي فإن إجمالي التفاصيل المالية التي يحتاجها نادي الزمالك لحل أزماته في فيفا فقط هي مليون دولار و20 ألف و500 دولار.