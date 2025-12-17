المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قناة الأهلي: الشحات أقرب اللاعبين للتجديد.. ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع ديانج

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:09 م 17/12/2025
ديانج

أليو ديانج - لاعب وسط الأهلي

كشفت قناة الأهلي عن اقتراب إدارة الكرة من تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، وموقف اللاعب المالي أليو ديانج، لاعب خط الوسط.

وينتهي عقود 4 لاعبين من صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وهم: "أحمد عبد القادر، أليو ديانج، حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا".

ويتطلع الأهلي لحسم ملف تجديد عقود هؤلاء اللاعبين قبل وصولهم للمرحلة التي تسمح لهم بالتوقيع لأي فريق آخر والانتقال إليه بنهاية الموسم الجاري.

وقالت قناة الأهلي: "حتى الآن الأهلي لم يعلن بشكل رسمي عن تجديد عقود أي لاعب سواء مع حسين الشحات أو أحمد عبد القادر أو أحمد نبيل كوكا".

قبل أن تضيف القناة: "أقرب اللاعبين للتجديد حتى الآن هو حسين الشحات، أما أليو ديانج فسافر لمعسكر منتخب مالي لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا تزال الاتفاقات مع الأهلي لم تصل للمرحلة النهائية، وعندما يتم حسم أي ملف سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي".

ويعقد الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، عدة اجتماعات مع إدارة الكرة بالنادي الأهلي، من أجل حسم ملف تجديد العقود والصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي قناة الأهلي حسين الشحات أليو ديانج أحمد عبد القادر أحمد نبيل كوكا

