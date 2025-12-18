المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

ملف يلا كورة.. إيقاف قيد الزمالك.. مصير ديانج.. ومستجدات إصابة ثلاثي الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:05 ص 18/12/2025
فريق الزمالك

الزمالك

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع إعلان فيفا إيقاف نادي الزمالك عن قيد لاعبين جدد للمرة السابعة، جنبًا إلى جنب مع كشف آخر المستجدات بشأن إصابة 3 لاعبين من الأهلي، إضافة إلى تطور جديد في مصير اللاعب المالي آليو ديانج مع القلعة الحمراء.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة مساء الأربعاء..

إيقاف قيد الزمالك

أعلن فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك، للمرة السابعة.

فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددًا

سبب إيقاف قيد الزمالك

كشفت مصادر خاصة في نادي الزمالك الأسباب التي دفعت فيفا إلى إيقاف القيد للمرة السابعة.

لماذا تم إيقاف قيد الزمالك للمرة السابعة؟

7 قضايا ضد الزمالك

يحتاج نادي الزمالك إلى تسوية القضايا الـ7 التي تسببت في إيقاف القيد، ليتمكن من تسجيل لاعبين جدد، يناير المقبل.

كم يحتاج الزمالك لحل أزماته في فيفا؟

مستجدات إصابة ثلاثي الأهلي

يواصل الثلاثي محمد مجدي أفشة وأشرف بنشرقي وكريم فؤاد سعيهم نحو التعافي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

آخر تطورات إصابة بنشرقي

آخر تطورات إصابة كريم فؤاد

آخر تطورات إصابة أفشة

لقب سادس لباريس سان جيرمان في 2025

توج باريس سان جيرمان بكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 على حساب فلامنجو البرازيلي، ليضيف اللقب الـ6 إلى خزائنه هذا العام.

باريس سان جيرمان يحصد كأس إنتركونتيننتال

تأهل مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو، بعد تفوقه (2-0) على برينتفورد.

مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس كاراباو

مصير ديانج

علقت قناة النادي الأهلي على آخر التطورات بشأن المفاوضات الجارية مع المالي آليو ديانج، لتجديد عقده.

مصير ديانج مع الأهلي

وصول بعثة منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب، مساء الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

قرعة نصف نهائي كأس كاراباو

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس كاراباو عن مواجهتين من العيار الثقيل.

تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي كأس كاراباو

الزمالك الأهلي منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg