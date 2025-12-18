نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع إعلان فيفا إيقاف نادي الزمالك عن قيد لاعبين جدد للمرة السابعة، جنبًا إلى جنب مع كشف آخر المستجدات بشأن إصابة 3 لاعبين من الأهلي، إضافة إلى تطور جديد في مصير اللاعب المالي آليو ديانج مع القلعة الحمراء.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة مساء الأربعاء..

إيقاف قيد الزمالك

أعلن فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك، للمرة السابعة.

سبب إيقاف قيد الزمالك

كشفت مصادر خاصة في نادي الزمالك الأسباب التي دفعت فيفا إلى إيقاف القيد للمرة السابعة.

7 قضايا ضد الزمالك

يحتاج نادي الزمالك إلى تسوية القضايا الـ7 التي تسببت في إيقاف القيد، ليتمكن من تسجيل لاعبين جدد، يناير المقبل.

مستجدات إصابة ثلاثي الأهلي

يواصل الثلاثي محمد مجدي أفشة وأشرف بنشرقي وكريم فؤاد سعيهم نحو التعافي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

لقب سادس لباريس سان جيرمان في 2025

توج باريس سان جيرمان بكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 على حساب فلامنجو البرازيلي، ليضيف اللقب الـ6 إلى خزائنه هذا العام.

تأهل مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو، بعد تفوقه (2-0) على برينتفورد.

مصير ديانج

علقت قناة النادي الأهلي على آخر التطورات بشأن المفاوضات الجارية مع المالي آليو ديانج، لتجديد عقده.

وصول بعثة منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب، مساء الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

قرعة نصف نهائي كأس كاراباو

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس كاراباو عن مواجهتين من العيار الثقيل.

