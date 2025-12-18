علق الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، على اهتمام نادي برشلونة بضم موهبة النادي الأهلي حمزة عبد الكريم في الفترة المقبلة.

وقال رومانو في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أبدى نادي برشلونة اهتماماً جاداً بموهبة النادي الأهلي حمزة عبد الكريم".

وأضاف: "جرت محادثات أولية في نوفمبر الماضي بين الطرفين، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، لكنه أحد المواهب التي يتابعها النادي الكتالوني بكل تأكيد".

وكان قد شارك اللاعب في بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم للناشئين رفقة منتخب مصر، حيث لفت أنظار برشلونة للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة اقترب من ضم اللاعب في يناير المقبل، عند بلوغ سن الـ 18 عامًا.

ويأتي ذلك في ظل افتقاد فريق برشلونة الرديف لبعض مهاجمي الفريق بسبب الإصابة وأبرزهم أوسكار جيستاو وفيكتور باربيرا، حيث من المرجح أن يعود أوسكار إلى الملاعب في منتصف شهر يناير وفقًا للخطة الخاصة ببرنامجه التأهيلي.

وسبق وتواصل نادي برشلونة الإسباني رسميًا مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.