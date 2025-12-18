المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب صفقة.. الخطيب يكرم رئيس سبورتنج في مقر الأهلي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

04:27 م 18/12/2025
الخطيب الأهلي

محمود الخطيب يكرم أحمد حسن رئيس سبورتنج

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم أحمد حسن، رئيس نادي سبورتنج؛ تقديرًا للتعاون المثمر بين الناديين خلال بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات، التي نظمها الأحمر، وتوج بلقبها.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن تكريم رئيس النادي لنظيره في سبورتنج، يأتي بعد السماح بمشاركة هاجر عامر، لاعبة سبورتنج مع الأحمر خلال فترة البطولة.

وقام الخطيب بإهداء درع وعلم الأهلي إلى أحمد حسن، الذي بادر بدوره بإهداء درع وعلم سبورتنج إلى رئيس الأحمر، تعبيرًا عن التقدير المتبادل والعلاقة المميزة التي تجمع الناديين.

وخلال كلمته في تلك الاحتفالية التي استضافها مقر الأهلي الرئيسي، وجّه محمود الخطيب الشكر إلى رئيس نادي سبورتنج، مشيدًا بروح التعاون والدعم.

وأكد محمود الخطيب مؤكدًا أن سبورتنج يُعد شريكًا أساسيًا في الإنجاز الإفريقي الذي حققه الأهلي، في صورة تعكس العلاقات القوية بين الأندية المصرية ودورها في رفع اسم الرياضة المصرية في المحافل القارية.

وشهدت احتفالية الأهلي بالتتويج ببطولة أفريقيا للسيدات، حضور هاجر عامر، التي سبق وأن كرمها نادي سبورتنج، بعد انتهاء فترة إعارتها، لمشاركتها في إنجاز الأحمر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمود الخطيب سبورتنج

