مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

0 1
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

شريف أشرف: مسؤول في الأهلي منعني من الاحتراف في أوروبا (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:01 م 18/12/2025
شريف أشرف

شريف أشرف

أكد شريف أشرف لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن هناك مسؤول في النادي الأحمر منعه من الاحتراف في أوروبا.

وحل نجم الأهلي والزمالك السابق ضيفًا على برنامج "زاوية عكسية" على موقع "يلا كورة"، وتحدث عن تعطيل إجراءات سفره إلى أوروبا من جانب مسؤول في النادي الأهلي.

وقال شريف أشرف في تصريحاته ليلا كورة: "وكيلي أخبرني أن هناك مسؤول في النادي الأهلي هو السبب وراء تعطيل حصولي على الفيزا للسفر إلى الخارج".

لمشاهدة تصريحات شريف أشرف تابع الفيديو التالي..

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري شريف أشرف

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأردن

الأردن

0 1
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

2

خطأ لصالح المغرب في وسط الملعب ضد عامر جاموس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
