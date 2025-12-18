أكد شريف أشرف لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن هناك مسؤول في النادي الأحمر منعه من الاحتراف في أوروبا.

وحل نجم الأهلي والزمالك السابق ضيفًا على برنامج "زاوية عكسية" على موقع "يلا كورة"، وتحدث عن تعطيل إجراءات سفره إلى أوروبا من جانب مسؤول في النادي الأهلي.

وقال شريف أشرف في تصريحاته ليلا كورة: "وكيلي أخبرني أن هناك مسؤول في النادي الأهلي هو السبب وراء تعطيل حصولي على الفيزا للسفر إلى الخارج".

لمشاهدة تصريحات شريف أشرف تابع الفيديو التالي..