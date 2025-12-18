دافع ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، عن مجلس إدارة النادي الحالي، حول الأزمة التي تتعلق بأرض السادس من أكتوبر، والجهود الكبيرة المبذولة في سداد المديونيات.

النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا، هذا الأسبوع، أشارت خلاله إلى ندب لجنة من الكسب غير المشروع والأموال العامة للتحقيق في أزمة أرض الزمالك بالسادس من أكتوبر.. طالع كل التفاصيل من هنا

عباس يدافع عن مجلس الزمالك

وكتب عباس، عبر حسابه على موقع "X": "هل المجلس الموجود مسؤول عن 20 سنة قبل هذا؟! فهم موجودون منذ سنتين فقط، فلماذا لم تحاسبوا من كان مسؤولًا عنه خلال 20 سنة؟!".

أضاف: "لقد تسلم هذا المجلس النادي وهو مدين بـ 3 مليارات وواحد من عشر جنيهًا مصريًا، وقد تم الاتفاق، وبدأ المجلس في تنفيذ المنشآت بالفعل".

شدد رئيس الزمالك السابق: "لقد آثرت الصمت منذ أغسطس الماضي، ولكنني أثق في أن الأرض ستعود بحكمة القيادة السياسية".

واختتم تصريحاته، قائلًا: "إنكم تخوضون حربًا خاسرة مع نادي الزمالك، فهل من الممكن أن تكسب حربًا مع 114 عامًا!".

ويواجه نادي الزمالك حاليًا أزمة المنع من القيد، لوجود 7 قضايا عالقة ضده، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.