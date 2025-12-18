المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"مديونية 3 مليارات والأرض ستعود".. ممدوح عباس يدافع عن مجلس الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:18 م 18/12/2025
مجلس إدارة الزمالك

مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي

دافع ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، عن مجلس إدارة النادي الحالي، حول الأزمة التي تتعلق بأرض السادس من أكتوبر، والجهود الكبيرة المبذولة في سداد المديونيات.

النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا، هذا الأسبوع، أشارت خلاله إلى ندب لجنة من الكسب غير المشروع والأموال العامة للتحقيق في أزمة أرض الزمالك بالسادس من أكتوبر.. طالع كل التفاصيل من هنا

عباس يدافع عن مجلس الزمالك

وكتب عباس، عبر حسابه على موقع "X": "هل المجلس الموجود مسؤول عن 20 سنة قبل هذا؟! فهم موجودون منذ سنتين فقط، فلماذا لم تحاسبوا من كان مسؤولًا عنه خلال 20 سنة؟!".

أضاف: "لقد تسلم هذا المجلس النادي وهو مدين بـ 3 مليارات وواحد من عشر جنيهًا مصريًا، وقد تم الاتفاق، وبدأ المجلس في تنفيذ المنشآت بالفعل".

شدد رئيس الزمالك السابق: "لقد آثرت الصمت منذ أغسطس الماضي، ولكنني أثق في أن الأرض ستعود بحكمة القيادة السياسية".

واختتم تصريحاته، قائلًا: "إنكم تخوضون حربًا خاسرة مع نادي الزمالك، فهل من الممكن أن تكسب حربًا مع 114 عامًا!".

ويواجه نادي الزمالك حاليًا أزمة المنع من القيد، لوجود 7 قضايا عالقة ضده، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك ممدوح عباس نادي الزمالك حسين لبيب مجلس الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg