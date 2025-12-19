بنشرقي يكشف تفاصيل إصابته مع المغرب وموعد عودته للملاعب

كشف أشرف بنشرقي، لاعب الأهلي ومنتخب المغرب، تفاصيل إصابته التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده في كأس العرب.

وقال بنشرقي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إصابتي كانت تحتاج من أسبوعين لـ3 من أجل التعافي".

وأضاف: "أحمد الله أني حاليًا في فترة علاج وأتابع مع طبيب المنتخب المغربي وطبيب الأهلي أيضًا، ونسير خطوة خطوة لكي أعود وأكون جاهزا بنسبة 100%".

أما عن تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العرب.. قال بنشرقي: "حققنا فوزا مستحقا ضد منتخب الأردن، سعيد للغاية أني ضمن هذه المجموعة وأشكر جماهيرنا التي حضرت حتى النهاية، جميع اللاعبين أيضا قدموا العديد من أجل التتويج باللقب وقاتلوا حتى النهاية".

قبل أن ينهي: "طارق السكتيوي مدرب كبير ولديه ثقة كبيرة ولم نر منه إلا الاحترام وأدب كبير".

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس العرب الثاني في تاريخه وذلك بعد نسخة 2012، بعدما حقق الفوز مساء الخميس ضد منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في لقاء امتد حتى الأشواط الإضافية.