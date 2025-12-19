المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

بنشرقي يكشف تفاصيل إصابته مع المغرب وموعد عودته للملاعب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:22 ص 19/12/2025
أشرف بنشرقي

أشرف بنشرقي - لاعب الأهلي

كشف أشرف بنشرقي، لاعب الأهلي ومنتخب المغرب، تفاصيل إصابته التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده في كأس العرب.

وقال بنشرقي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إصابتي كانت تحتاج من أسبوعين لـ3 من أجل التعافي".

وأضاف: "أحمد الله أني حاليًا في فترة علاج وأتابع مع طبيب المنتخب المغربي وطبيب الأهلي أيضًا، ونسير خطوة خطوة لكي أعود وأكون جاهزا بنسبة 100%".

أما عن تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العرب.. قال بنشرقي: "حققنا فوزا مستحقا ضد منتخب الأردن، سعيد للغاية أني ضمن هذه المجموعة وأشكر جماهيرنا التي حضرت حتى النهاية، جميع اللاعبين أيضا قدموا العديد من أجل التتويج باللقب وقاتلوا حتى النهاية".

قبل أن ينهي: "طارق السكتيوي مدرب كبير ولديه ثقة كبيرة ولم نر منه إلا الاحترام وأدب كبير".

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس العرب الثاني في تاريخه وذلك بعد نسخة 2012، بعدما حقق الفوز مساء الخميس ضد منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في لقاء امتد حتى الأشواط الإضافية.

الأهلي منتخب المغرب أشرف بنشرقي كأس العرب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg