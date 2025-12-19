نشر موقع يلا كورة، مجموعة من الموضوعات الهامة على مدار يوم أمس الخميس، لعل أبرزها إعلان قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا، وتطورات مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

قائمة الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تطورات مفاوضات برشلونة لضم حمزة

علق الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، على اهتمام نادي برشلونة بضم موهبة النادي الأهلي حمزة عبد الكريم في الفترة المقبلة.

صلاح خارج جلوب سوكر

خرج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من قائمة المرشحين النهائيين لجائزة "جلوب سوكر 2025" لأفضل لاعب في العالم.

مرموش يتفوق على 111 لاعبا

يستعد منتخب مصر الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثًا عن العودة بالنجمة الثامنة ووضعها على قميص الفراعنة من الأراضي المغربية.

شريف أشرف: مسؤول منعني من الاحتراف

أكد شريف أشرف لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن هناك مسؤول في النادي الأحمر منعه من الاحتراف في أوروبا.

اعتراف طولان

أكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، الذي شارك في كأس العرب 2025، التي أُقيمت في قطر، أن الفراعنة لم يشاركوا في البطولة للمنافسة على اللقب.

توضيح أحمد حسن

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر في كأس العرب، أنه يشعر بالفخر والفائدة الكبيرة من فترة عمله مع الجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن التعامل كان احترافيًا ومليئًا بالتعاون.

شهادة مشاركة مصر في كأس أفريقيا

حصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي على شهادة مشاركة الفراعنة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ثنائي مصري بمعسكر الإعداد للمونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الخميس، مشاركة الثنائي أمين عمر ومحمود عاشور، في معسكر إعداد الحكام المرشحين لبطولة كأس العرب 2026.

مران الزمالك لمواجهة الحرس

واصل نادي الزمالك تدريباته مساء أمس الخميس، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة.