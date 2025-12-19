المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إكرامي باكيًا: الحالة النفسية لرمضان صبحي سيئة للغاية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:42 م 19/12/2025
رمضان صبحي

إكرامي الشحات

أكد إكرامي الشحات، والد زوجة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، أن حالة اللاعب سيئة للغاية.

ويعاني رمضان صبحي من أزمة المنشطات، حيث سبق وأكد مصدر ليلا كورة، أن رمضان صبحي تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات وذلك بقرار من المحكمة الرياضية الدولية، وتتبقى له خطوة المحكمة الفيدرالية ليتظلم على ذلك القرار

وقال إكرامي الشحات عبر قناة إم بي سي مصر: "عندما قلت من قبل إن حالة رمضان صبحي جيدة، لكن الأمر لم يكن كذلك لأنه كان يتماسك أمامنا".

وأضاف: "وعندما رأيته في المرة الأخيرة، حالته النفسية كانت سيئة للغاية، ومعنوياته أصبحت في (الحضيض)".

وأتم: "أوجه رسالة شكر إلى كل من يدعم رمضان صبحي في محنته، وإن شاء الله يعود إلى بيته من جديد".

وسبق وأن أكد إكرامي الشحات، أن حالة رمضان صبحي جيدة في محبسه.

ومن المفترض أن يخضع رمضان صبحي للمحاكمة بنهاية شهر ديسمبر الجاري في قضية تزوير محرر رسمي.

بينما لم يتم تحديد جلسة استماع حتى الآن، بشأن استئنافه على قرار المحكمة الرياضية الدولية.

 

 

مباراة بيراميدز القادمة
إكرامي رمضان صبحي بيراميدز

