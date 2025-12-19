المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الاتحاد الدولي يعتمد القائمة الدولية الجديدة للحكام المصريين لعام 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:30 م 19/12/2025
اتحاد الكرة

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للقائمة الدولية الجديدة للحكام المصريين لعام 2026، وذلك عقب موافقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي على الأسماء التي تم ترشيحها.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان رسمي، أن القائمة المعتمدة تضمنت عددًا من الحكام في مختلف الفئات، على النحو التالي:

حكام الساحة:

أمين عمر، محمود ناجي، محمد معروف، محمود بسيوني، حمادة القلاوي، محمد الغازي، محمود وفا، شاهندة المغربي، نورا سمير، ورحمة يوسف.

الحكام المساعدون:

محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، أحمد توفيق طلب، يوسف البساطي، محمد مجدي سليمان، إسلام أبو العطا، يارا عاطف، مي حسن، أمل حسن، وجمالات شبل.

حكام تقنية الفيديو (VAR):

محمود عاشور، حسام عزب، وائل فرحان، عبد العزيز السيد، أحمد الغندور، طارق مجدي، ومحمد علي الشناوي.

حكام كرة الصالات:

أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل، وطارق عبد السلام.

حكام الكرة الشاطئية:

إبراهيم محجوب، هاني خيري، خالد السيد، ومحمد العزازي.

اتحاد الكرة فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم محمد معروف القائمة الدولية للحكام أمين عمر،

