وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة جديدة بشأن أزمة أرض أكتوبر والتي وصلت إلى النيابة العامة بعد وجود شبهة إهدار للمال العام.

وكانت النيابة العامة قالت في بيان رسمي، يوم الأحد الماضي، إنها ستواصل تحقيقاتها بعد أن تبين لها أن إدارة الزمالك أقدمت على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالًا عامة.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك كيان كبير وله جمهور عظيم وإذا وقع خطأ حاسبوا المسؤول حتى لو كنت أنا (مش عاوز الزمالك هو اللي يتحاسب)".

وأضاف: "إذا حدثت أخطاء إدارية فلا مشكلة في رحيلنا وتأتي ناس أخرين ولكن لا تعاقبوا نادي الزمالك، لا نريد أن يتضرر الزمالك أكثر من ذلك".

