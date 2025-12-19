المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحمد سليمان عن أزمة أرض أكتوبر: لا تعاقبوا الزمالك.. ومستعدون للرحيل إذا أخطأنا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:37 م 19/12/2025
أحمد سليمان

أحمد سليمان عضو إدارة نادي الزمالك

وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة جديدة بشأن أزمة أرض أكتوبر والتي وصلت إلى النيابة العامة بعد وجود شبهة إهدار للمال العام.

وكانت النيابة العامة قالت في بيان رسمي، يوم الأحد الماضي، إنها ستواصل تحقيقاتها بعد أن تبين لها أن إدارة الزمالك أقدمت على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالًا عامة.

طالع بيان النيابة العامة من هنا

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك كيان كبير وله جمهور عظيم وإذا وقع خطأ حاسبوا المسؤول حتى لو كنت أنا (مش عاوز الزمالك هو اللي يتحاسب)".

وأضاف: "إذا حدثت أخطاء إدارية فلا مشكلة في رحيلنا وتأتي ناس أخرين ولكن لا تعاقبوا نادي الزمالك، لا نريد أن يتضرر الزمالك أكثر من ذلك".

اقرأ أيضًا:

بعد بيان النيابة العامة.. 3 رسائل من وزارة الشباب والرياضة إلى الزمالك

المجد ينتظره في أمم أفريقيا.. 6 أهداف تفصل صلاح عن إنجازين تاريخيين مع مصر

بين مسؤولية أبوريدة واتهامات طولان وقرار حسام حسن.. لماذا أخفقت مصر في كأس العرب؟ 

الزمالك أحمد سليمان النيابة العامة أرض الزمالك أرض أكتوبر

