كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

على رأسها استاد القاهرة.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:45 م 19/12/2025
استاد القاهرة

استاد القاهرة الدولي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يفيد بالقائمة المُحدَّثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3)، والتي يحق الاختيار من بينها لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي.

وضمت قائمة الملاعب المصرية المعتمدة كلا من: استاد القاهرة الدولي، استاد 30 يونيو، استاد السلام بالقاهرة، استاد السويس، استاد برج العرب بالإسكندرية، واستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما تم اعتماد الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو، لاستضافة مباريات الناشئين والكرة النسائية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على اعتماد ملاعب أخرى، عقب استيفائها للمعايير والاشتراطات التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاعب المؤهلة لاستضافة المباريات والبطولات القارية.

اتحاد الكرة استاد القاهرة الاتحاد الأفريقي

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
الأهلي

الأهلي

9

ضربة ثابتة لصالح سيراميكا كليوباترا وتصدى لها دفاع الأهلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
