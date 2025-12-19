على رأسهم السعيد.. الزمالك يكشف تطورات إصابة 4 لاعبين

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تطورات إصابة رباعي الفريق الأبيض: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد ربيع وأحمد حسام.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات رسمية إن عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم يخوضان تدريبات علاجية منفردة في الفترة الحالية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدير الكرة أنه من المنتظر أن يعود عبد الله السعيد للتدريبات الجماعية خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع، في حين سيعود نبيل عماد دونجا خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضاف عبد الناصر محمد أن أحمد ربيع لاعب الوسط سيعود للتدريبات الجماعية في خلال أسبوعين.

وأشار مدير الكرة بنادي الزمالك إلى أن أحمد حسام مدافع الفريق يخوض المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي، وسيبدأ التدريبات في الملعب بداية من شهر فبراير المقبل.