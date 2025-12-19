كشف مصدر في نادي الزمالك عن السبب وراء إيقاف قيد الفريق للمرة الثامنة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها مؤخرًا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، أن إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة جاء بسبب تقديم شكوى من قبل فريق شارلروا البلجيكي، وهو الفريق السابق للمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وأضاف المصدر أن الفريق البلجيكي يحق له الحصول على 170 ألف يورو في صفقة انتقال اللاعب إلى الزمالك، ما أسفر عن تقدمه لشكوى ضد الأبيض في فيفا، وبالتالي تم إيقاف قيد النادي للمرة الثامنة

وكان "فيفا" كشف عن 7 قضايا سابقة ضد الفريق الأبيض، منذ يوم 3 نوفمبر، ليصبح الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي قبل أن تظهر القضية الثامنة اليوم الجمعة.

ويعاني الفريق الأول من أزمات مالية طاحنة، أسفرت عن إيقاف القيد، بسبب المستحقات المتأخرة لعدة لاعبين ومدربين سابقين وكذلك لأندية أخرى.

وتتمثل قضايا الزمالك لدى الفيفا في مستحقات كل من (مساعدو جوزيه جوميز، جوزيه جوميز، كريستيان جروس، فرجاني ساسي، إستريلا دي أمادورا البرتغالي في صفقة شيكو بانزا، وشارلروا البلجيكي في صفقة عدي الدباغ).