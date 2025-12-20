كشف هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وضع استراتيجية لتطوير كرة القدم المصرية حتى 2038، تتضمن أهدافًا واضحة ومحددة تأتي استنادًا إلى رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بالمنظومة الكروية على المستويين القاري والدولي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإعلان عن الإستراتيجية تأخر، انتظارًا للإعلان الرسمي والمنظّم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن النظام الجديد للبطولات، والذي كان محل دراسة ومتابعة دقيقة، بحكم عضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأوضح أبو ريدة إلى أن ذلك يضمن التكامل والمواءمة بين الاستراتيجية الوطنية والنظام المحلي من جهة، والنظام الدولي من جهة أخرى.

وشدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم إجراء تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية، مع إعطاء الأولوية لإعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، وفق أسس فنية وتنظيمية حديثة.

واختتم هاني أبو ريدة حديثه، مؤكدًا على أن الخطة الجديدة تمثل ثمرة جهد جماعي، تشارك فيه أجهزة الدولة المختلفة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب الجهات المعنية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير كرة القدم المصرية وتحقيق طموحاتها القارية والدولية.